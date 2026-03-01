TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 19. März (vorläufige Fassung)
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*** 05:30 JP/Industrieproduktion Januar
06:45 NO/Equinor ASA, Jahresergebnis
*** 07:00 DE/Hella GmbH & Co KGaA, ausführliches Jahresergebnis (08:00 BI-PK)
*** 07:00 DE/Lanxess AG, Jahresergebnis (10:00 BI-PK; 13:00 Analystenkonferenz)
*** 07:00 DE/Nemetschek SE, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht
*** 07:00 DE/Rational AG, ausführliches Jahresergebnis
(10:00 BI-PK; 15:00 Analystenkonferenz)
*** 07:00 DE/Vonovia SE, Jahresergebnis (07:30 Telefonkonferenz; 09:30 BI-PK)
07:00 DE/PVA TePla AG, Jahresergebnis (09:00 Telefonkonferenz)
07:00 CH/Docmorris AG, ausführliches Jahresergebnis
07:10 DE/Elmos Semiconductor SE, ausführliches Jahresergebnis
*** 07:30 DE/Ionos Group SE, Jahresergebnis (09:00 Analystenkonferenz)
*** 07:30 DE/United Internet AG, Jahresergebnis
(11:00 BI-PK; 14:30 Analystenkonferenz)
07:30 DE/Ottobock SE & Co. KGaA, ausführliches Jahresergebnis
07:30 DE/SGL Carbon SE, Jahresergebnis (14:00 BI-PK; 10:00 Analystenkonferenz)
07:30 DE/Vossloh AG, Jahresergebnis (11:00 PK)
07:30 LU/SAF-Holland SE, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht
*** 07:50 DE/1&1 AG, Jahresergebnis
08:00 DE/Insolvenzen Dezember
*** 08:00 GB/Arbeitsmarktdaten Februar
Arbeitslosenquote 3 Monate (ILO)
PROGNOSE: 5,2%
zuvor: 5,2%
*** 08:00 CH/Handelsbilanz Februar
*** 09:30 CH/Schweizerische Nationalbank (SNB), Ergebnisse des geldpolitischen Rats
Leitzins
PROGNOSE: 0,00%
zuvor: 0,00%
*** 09:30 SE/Sveriges Riksbank, Ergebnisse des geldpolitischen Rats
*** 10:00 DE/ZF Friedrichshafen AG, Jahresergebnis
(10:00 BI-PK; 16:00 Analystenkonferenz)
10:00 DE/NordLB Norddeutsche Landesbank Girozentrale, Jahresergebnis
(10:00 BI-PK; 14:00 Analystenkonferenz)
*** 11:00 EU/Arbeitskosten 4Q
11:30 CN/Alibaba Group Holding Ltd, Ergebnis 4Q
*** 13:00 GB/BoE, Ergebnis und Protokoll der Sitzung des geldpolitischen Rats
Bank Rate
PROGNOSE: 3,75%
zuvor: 3,75%
*** 13:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
PROGNOSE: 215.000
zuvor: 213.000
*** 13:30 US/Philadelphia-Fed-Index März
PROGNOSE: 8,4
zuvor: 16,3
*** 14:00 IT/Eni SpA, Kapitalmarkttag
*** 14:15 EU/EZB, Ergebnis der Ratssitzung
Einlagensatz
PROGNOSE: 2,00%
zuvor: 2,00%
*** 14:45 EU/EZB, PK nach Ratssitzung und Stabsprojektion für Wachstum und
Inflation in der Eurozone
*** 15:00 US/Neubauverkäufe Januar
PROGNOSE: -3,5% gg Vm
zuvor: -1,7% gg Vm
*** 15:00 US/Index der Frühindikatoren Januar/Februar
15:00 US/Fed-Gouverneure diskutieren Vorschläge zu
Veränderung der Eigenkapitalanforderungen an Banken
*** 18:00 IT/Enel SpA, Geschäftsbericht und Dividendenvorschlag
21:00 US/Fedex Corp, Ergebnis 3Q
*** - JP/BoJ, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats
*** - DE/Knorr-Bremse AG, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht
- BE/EU-Gipfel
- US/US-Präsident Trump empfängt Japans Premierministerin Takaichi
- DE/Init innovation in traffic systems SE, Jahresergebnis
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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich
einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
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March 18, 2026 11:46 ET (15:46 GMT)