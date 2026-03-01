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TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 19. März (vorläufige Fassung)

18.03.26 16:46 Uhr

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*** 05:30 JP/Industrieproduktion Januar

06:45 NO/Equinor ASA, Jahresergebnis

*** 07:00 DE/Hella GmbH & Co KGaA, ausführliches Jahresergebnis (08:00 BI-PK)

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*** 07:00 DE/Lanxess AG, Jahresergebnis (10:00 BI-PK; 13:00 Analystenkonferenz)

*** 07:00 DE/Nemetschek SE, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht

*** 07:00 DE/Rational AG, ausführliches Jahresergebnis

(10:00 BI-PK; 15:00 Analystenkonferenz)

*** 07:00 DE/Vonovia SE, Jahresergebnis (07:30 Telefonkonferenz; 09:30 BI-PK)

07:00 DE/PVA TePla AG, Jahresergebnis (09:00 Telefonkonferenz)

07:00 CH/Docmorris AG, ausführliches Jahresergebnis

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07:10 DE/Elmos Semiconductor SE, ausführliches Jahresergebnis

*** 07:30 DE/Ionos Group SE, Jahresergebnis (09:00 Analystenkonferenz)

*** 07:30 DE/United Internet AG, Jahresergebnis

(11:00 BI-PK; 14:30 Analystenkonferenz)

07:30 DE/Ottobock SE & Co. KGaA, ausführliches Jahresergebnis

07:30 DE/SGL Carbon SE, Jahresergebnis (14:00 BI-PK; 10:00 Analystenkonferenz)

07:30 DE/Vossloh AG, Jahresergebnis (11:00 PK)

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07:30 LU/SAF-Holland SE, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht

*** 07:50 DE/1&1 AG, Jahresergebnis

08:00 DE/Insolvenzen Dezember

*** 08:00 GB/Arbeitsmarktdaten Februar

Arbeitslosenquote 3 Monate (ILO)

PROGNOSE: 5,2%

zuvor: 5,2%

*** 08:00 CH/Handelsbilanz Februar

*** 09:30 CH/Schweizerische Nationalbank (SNB), Ergebnisse des geldpolitischen Rats

Leitzins

PROGNOSE: 0,00%

zuvor: 0,00%

*** 09:30 SE/Sveriges Riksbank, Ergebnisse des geldpolitischen Rats

*** 10:00 DE/ZF Friedrichshafen AG, Jahresergebnis

(10:00 BI-PK; 16:00 Analystenkonferenz)

10:00 DE/NordLB Norddeutsche Landesbank Girozentrale, Jahresergebnis

(10:00 BI-PK; 14:00 Analystenkonferenz)

*** 11:00 EU/Arbeitskosten 4Q

11:30 CN/Alibaba Group Holding Ltd, Ergebnis 4Q

*** 13:00 GB/BoE, Ergebnis und Protokoll der Sitzung des geldpolitischen Rats

Bank Rate

PROGNOSE: 3,75%

zuvor: 3,75%

*** 13:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 215.000

zuvor: 213.000

*** 13:30 US/Philadelphia-Fed-Index März

PROGNOSE: 8,4

zuvor: 16,3

*** 14:00 IT/Eni SpA, Kapitalmarkttag

*** 14:15 EU/EZB, Ergebnis der Ratssitzung

Einlagensatz

PROGNOSE: 2,00%

zuvor: 2,00%

*** 14:45 EU/EZB, PK nach Ratssitzung und Stabsprojektion für Wachstum und

Inflation in der Eurozone

*** 15:00 US/Neubauverkäufe Januar

PROGNOSE: -3,5% gg Vm

zuvor: -1,7% gg Vm

*** 15:00 US/Index der Frühindikatoren Januar/Februar

15:00 US/Fed-Gouverneure diskutieren Vorschläge zu

Veränderung der Eigenkapitalanforderungen an Banken

*** 18:00 IT/Enel SpA, Geschäftsbericht und Dividendenvorschlag

21:00 US/Fedex Corp, Ergebnis 3Q

*** - JP/BoJ, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats

*** - DE/Knorr-Bremse AG, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht

- BE/EU-Gipfel

- US/US-Präsident Trump empfängt Japans Premierministerin Takaichi

- DE/Init innovation in traffic systems SE, Jahresergebnis

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/apo/hab/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

March 18, 2026 11:46 ET (15:46 GMT)