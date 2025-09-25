DAX23.701 +0,4%ESt505.476 +0,1%Top 10 Crypto15,69 +2,9%Dow46.353 +0,1%Nas22.580 ±0,0%Bitcoin96.488 +1,8%Euro1,1743 -0,6%Öl68,52 +1,1%Gold3.755 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Plug Power A1JA81 Gerresheimer A0LD6E D-Wave Quantum A3DSV9 Alibaba A117ME Deutsche Telekom 555750 Volkswagen (VW) vz. 766403 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T BYD A0M4W9 Amazon 906866 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX steigt leicht -- Wall Street uneins -- Micron Technology mit Gewinnsprung -- SoftBank und Oracle wollen KI-Infrastruktur ausbauen -- D-Wave, Droneshield, Gerresheimer, BYD, Disney im Fokus
Top News
Darum notiert der Euro zum US-Dollar etwas schwächer Darum notiert der Euro zum US-Dollar etwas schwächer
Schaukelbörse findet Fortsetzung: DAX bewegt sich zur Wochenmitte leicht nach oben Schaukelbörse findet Fortsetzung: DAX bewegt sich zur Wochenmitte leicht nach oben
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Sie schätzen die Produkte, Services und stete Erreichbarkeit von BNP Paribas? Dann freuen wir uns, über Ihre Stimme zur Wahl des Zertifikatehauses.

TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 25. September (vorläufige Fassung)

24.09.25 15:41 Uhr

===

*** 06:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen, August

07:00 DE/KWS Saat SE & Co KGaA, Jahresergebnis (09:00 Analystenkonferenz)

Wer­bung

*** 08:00 DE/GfK-Konsumklimaindikator Oktober

PROGNOSE: -23,0

zuvor: -23,6

08:00 DE/Bauhauptgewerbe, Auftragseingang und Umsatz Juli

*** 08:00 SE/Hennes & Mauritz AB, Ergebnis 9 Monate

*** 08:45 FR/Verbrauchervertrauen September

PROGNOSE: 86

zuvor: 87

*** 09:30 CH/Schweizerische Nationalbank (SNB), Ergebnis der Sitzung

des geldpolitischen Rats

Wer­bung

Leitzins

PROGNOSE: 0,00%

zuvor: 0,00%

*** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe August

Geldmenge M3

PROGNOSE: +3,3% gg Vj

zuvor: +3,4% gg Vj

*** 11:30 DE/Konjunkturprognose - Gemeinschaftsprognose

Konjunkturforschungsinstitute

14:20 US/Fed-Chicago-Präsident Goolsbee, Rede bei "Crain's Power Breakfast

Wer­bung

*** 14:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter August

PROGNOSE: -0,4% gg Vm

zuvor: -2,8% gg Vm

*** 14:30 US/BIP (3. Veröffentlichung) 2Q

annualisiert

PROGNOSE: +3,3% gg Vq

2. Veröff.: +3,3% gg Vq

1. Quartal: -0,5% gg Vq

BIP-Deflator

PROGNOSE: +2,0% gg Vq

2. Veröff.: +2,0% gg Vq

1. Quartal: +3,8% gg Vq

*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 235.000

zuvor: 231.000

*** 15:00 US/Kansas-City-Fed-Präsident Schmid, Rede bei Veranstaltung der

Mid-Sized Bank Coalition of America

*** 16:00 US/NAR, Verkauf bestehender Häuser August

PROGNOSE: -1,2% gg Vm

zuvor: +2,0% gg Vm

17:00 DE/VCI Chemie & Pharma Summit (bis 25.9.): Rede von Bundeskanzler Merz,

danach Talk mit Steilemann, VCI-Präsident und Vorstandsvorsitzender

Covestro AG

21:30 US/Fed-San-Francisco-Präsidentin Daly, Rede bei Western Bankers Forum

- DE/IAB-Arbeitsmarktbarometer

- EU/EZB, Sitzung des erweiterten Rats (General Council)

- US/Treffen der G20-Außenminister

- US/US-Präsident Trump empfängt türkischen Präsidenten Erdogan

im Weißen Haus

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/apo/mgo/hab/kla

(END) Dow Jones Newswires

September 24, 2025 09:42 ET (13:42 GMT)