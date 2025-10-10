TAGESVORSCHAU/Freitag, 10. Oktober

===

03:40 US/Fed-San-Francisco-Präsidentin Daly, spricht bei

Silicon Valley Directors Exchange Annual Dinner

*** 10:00 DE/Gerresheimer AG, ausführliches Ergebnis 3Q und Pk

*** 11:00 DE/Volkswagen AG (VW), Absatzzahlen 3Q

*** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (1. Umfrage) Oktober

PROGNOSE: 54,0

zuvor: 55,1

19:00 US/Fed-St. Louis-Präsident Alberto Musalem, Rede in Handelskammer

der Region Springfield

*** - US/Meta Platforms Inc, Prozessbeginn der Sammelklage

zu Facebook-Datenleck

*** - EU/Landerratings Italien (S&P) und EU (Scope)

*** - BE/Ecofin-Treffen

*** - SA/Treffen der G20-Handelsminister

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

