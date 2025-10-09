DAX24.656 +0,2%Est505.636 -0,2%MSCI World4.344 -0,2%Top 10 Crypto16,90 -2,2%Nas23.006 -0,2%Bitcoin105.781 -0,3%Euro1,1601 -0,2%Öl66,21 +0,2%Gold4.023 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 Ottobock BCK222 NVIDIA 918422 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RENK RENK73 Plug Power A1JA81 BMW 519000 Diginex A40PU6 Gerresheimer A0LD6E Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T D-Wave Quantum A3DSV9 Novo Nordisk A3EU6F HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Fed-Protokoll im Fokus: Dow startet stabil -- DAX steigt - neues Allzeithoch -- Ottobock-Aktie mit IPO -- HSBC, NEL, D-Wave, Tilray, DroneShield, NVIDIA, Diginex, Rheinmetall & Co. im Fokus
Top News
DAX markiert neues Rekordhoch über 24.700-Punkte-Marke - Was den Leitindex heute antreibt DAX markiert neues Rekordhoch über 24.700-Punkte-Marke - Was den Leitindex heute antreibt
Aktien von Jefferies und UBS geben nach: First Brands könnte UBS und Jefferies treffen Aktien von Jefferies und UBS geben nach: First Brands könnte UBS und Jefferies treffen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

TAGESVORSCHAU/Freitag, 10. Oktober (vorläufige Fassung)

09.10.25 15:40 Uhr

===

03:40 US/Fed-San-Francisco-Präsidentin Daly, spricht bei

Silicon Valley Directors Exchange Annual Dinner

Wer­bung

*** 10:00 DE/Gerresheimer AG, ausführliches Ergebnis 3Q und Pk

*** 11:00 DE/Volkswagen AG (VW), Absatzzahlen 3Q

*** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (1. Umfrage) Oktober

PROGNOSE: 54,0

zuvor: 55,1

19:00 US/Fed-St. Louis-Präsident Alberto Musalem, Rede in Handelskammer

der Region Springfield

*** - US/Meta Platforms Inc, Prozessbeginn der Sammelklage

Wer­bung

zu Facebook-Datenleck

*** - EU/Landerratings Italien (S&P) und EU (Scope)

*** - BE/Ecofin-Treffen

*** - SA/Treffen der G20-Handelsminister

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

Wer­bung

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/hab/kla

(END) Dow Jones Newswires

October 09, 2025 09:41 ET (13:41 GMT)