TAGESVORSCHAU/Freitag, 12. Dezember (vorläufige Fassung)

11.12.25 18:43 Uhr

*** 08:00 DE/Verbraucherpreise (endgültig) November

PROGNOSE: -0,2% gg Vm/+2,3% gg Vj

vorläufig: -0,2% gg Vm/+2,3% gg Vj

zuvor: +0,3% gg Vm/+2,3% gg Vj

HVPI

PROGNOSE: -0,5% gg Vm/+2,6% gg Vj

vorläufig: -0,5% gg Vm/+2,6% gg Vj

zuvor: +0,3% gg Vm/+2,3% gg Vj

*** 08:00 GB/BIP Monat Oktober

PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+1,3% gg Vj

zuvor: -0,1% gg Vm/+1,1% gg Vj

Drei-Monats-Rate

PROGNOSE: k.A.

zuvor: +0,1% gg Vq/+1,3% gg Vj

*** 08:00 GB/Handelsbilanz Oktober

*** 08:00 GB/Industrieproduktion Oktober

PROGNOSE: +0,9% gg Vm/-1,1% gg Vj

zuvor: -2,0% gg Vm/-2,5% gg Vj

08:30 DE/Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin),

Konjunkturprognose Winter 2025

*** 14:00 US/Philadelphia Fed-Präsidentin Paulson, Rede in Delaware State Chamber of Commerce

*** 14:30 US/Cleveland Fed-Präsidentin Hammack, Rede bei

University of Cincinnati Real Estate Center Roundtable Series event

*** - BE/Ecofin-Treffen

