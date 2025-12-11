TAGESVORSCHAU/Freitag, 12. Dezember (vorläufige Fassung)
*** 08:00 DE/Verbraucherpreise (endgültig) November
PROGNOSE: -0,2% gg Vm/+2,3% gg Vj
vorläufig: -0,2% gg Vm/+2,3% gg Vj
zuvor: +0,3% gg Vm/+2,3% gg Vj
HVPI
PROGNOSE: -0,5% gg Vm/+2,6% gg Vj
vorläufig: -0,5% gg Vm/+2,6% gg Vj
zuvor: +0,3% gg Vm/+2,3% gg Vj
*** 08:00 GB/BIP Monat Oktober
PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+1,3% gg Vj
zuvor: -0,1% gg Vm/+1,1% gg Vj
Drei-Monats-Rate
PROGNOSE: k.A.
zuvor: +0,1% gg Vq/+1,3% gg Vj
*** 08:00 GB/Handelsbilanz Oktober
*** 08:00 GB/Industrieproduktion Oktober
PROGNOSE: +0,9% gg Vm/-1,1% gg Vj
zuvor: -2,0% gg Vm/-2,5% gg Vj
08:30 DE/Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin),
Konjunkturprognose Winter 2025
*** 14:00 US/Philadelphia Fed-Präsidentin Paulson, Rede in Delaware State Chamber of Commerce
*** 14:30 US/Cleveland Fed-Präsidentin Hammack, Rede bei
University of Cincinnati Real Estate Center Roundtable Series event
*** - BE/Ecofin-Treffen
