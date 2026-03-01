DAX23.544 -0,4%Est505.732 -1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,2100 -1,2%Nas22.415 -1,3%Bitcoin60.933 +0,1%Euro1,1523 -0,3%Öl99,55 +6,3%Gold5.155 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 BioNTech (ADRs) A2PSR2 SAP 716460 Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Deutsche Bank 514000 Allianz 840400 Volkswagen (VW) vz. 766403 Bayer BAY001 RENK RENK73 Vonovia A1ML7J Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX sinkt -- US-Börsen in Rot -- RWE besser als befürchtet -- BMW: Schwache Zahlen -- PayPay vor IPO -- Ballard Power, TUI, DroneShield, Ölpreise, Siemens Energy, Rüstungsaktien, AIXTRON im Fokus
Top News
Nahostkonflikt im Fokus: DAX gibt am Nachmittag ab - Ölpreise steigen erneut Nahostkonflikt im Fokus: DAX gibt am Nachmittag ab - Ölpreise steigen erneut
BMW-Aktie fällt: Vorsichtiger Ausblick nach Umsatz- und Gewinnrückgang - Dividende steigt BMW-Aktie fällt: Vorsichtiger Ausblick nach Umsatz- und Gewinnrückgang - Dividende steigt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

TAGESVORSCHAU/Freitag, 13. März (vorläufige Fassung)

12.03.26 14:59 Uhr

===

*** 08:00 DE/Großhandelspreise Februar

*** 08:00 GB/BIP Monat Januar

PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+0,9% gg Vj

Wer­bung

zuvor: +0,1% gg Vm/+0,7% gg Vj

Drei-Monats-Rate

PROGNOSE: k.A.

zuvor: +0,1% gg Vq/+1,0% gg Vj

*** 08:00 GB/Handelsbilanz Januar

PROGNOSE: -22,2 Mrd GBP

zuvor: -22,7 Mrd GBP

*** 08:00 GB/Industrieproduktion Januar

PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+0,6% gg Vj

zuvor: -0,9% gg Vm/+0,5% gg Vj

08:00 DE/Insolvenzen Dezember und GJ 2025

Wer­bung

*** 08:30 DE/Verband der chemischen Industrie (VCI), Konjunkturbericht,

Quartalsbericht 4Q

*** 08:45 FR/Verbraucherpreise Februar

*** 11:00 EU/Industrieproduktion Januar

Eurozone

PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+1,4% gg Vj

zuvor: -1,4% gg Vm/+1,2% gg Vj

*** 13:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Januar

PROGNOSE: +1,3% gg Vm

zuvor: -1,4% gg Vm

Wer­bung

*** 13:30 US/BIP (2. Veröffentlichung) 4Q

annualisiert

PROGNOSE: +1,5% gg Vq

1. Veröff.: +1,4% gg Vq

3. Quartal: +4,4% gg Vq

BIP-Deflator

PROGNOSE: +3,6% gg Vq

1. Veröff.: +3,6% gg Vq

3. Quartal: +3,8% gg Vq

*** 13:30 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen Januar

Ausgaben / Einkommen

PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+0,5% gg Vm

zuvor: +0,4% gg Vm/+0,3% gg Vm

PCE-Preisindex / Gesamtrate

PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+2,9% gg Vj

zuvor: +0,4% gg Vm/+2,9% gg Vj

PCE-Preisindex / Kernrate

PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+3,1% gg Vj

zuvor: +0,4% gg Vm/+3,0% gg Vj

*** 15:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (1. Umfrage) März

PROGNOSE: 55,3

zuvor: 56,6

*** 15:00 US/Job Openings & Labor Turnover Survey (Jolts) Januar

*** - DE/Allianz SE, Geschäftsbericht

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/hab/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

March 12, 2026 09:59 ET (13:59 GMT)