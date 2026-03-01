TAGESVORSCHAU/Freitag, 13. März (vorläufige Fassung)
*** 08:00 DE/Großhandelspreise Februar
*** 08:00 GB/BIP Monat Januar
PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+0,9% gg Vj
zuvor: +0,1% gg Vm/+0,7% gg Vj
Drei-Monats-Rate
PROGNOSE: k.A.
zuvor: +0,1% gg Vq/+1,0% gg Vj
*** 08:00 GB/Handelsbilanz Januar
PROGNOSE: -22,2 Mrd GBP
zuvor: -22,7 Mrd GBP
*** 08:00 GB/Industrieproduktion Januar
PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+0,6% gg Vj
zuvor: -0,9% gg Vm/+0,5% gg Vj
08:00 DE/Insolvenzen Dezember und GJ 2025
*** 08:30 DE/Verband der chemischen Industrie (VCI), Konjunkturbericht,
Quartalsbericht 4Q
*** 08:45 FR/Verbraucherpreise Februar
*** 11:00 EU/Industrieproduktion Januar
Eurozone
PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+1,4% gg Vj
zuvor: -1,4% gg Vm/+1,2% gg Vj
*** 13:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Januar
PROGNOSE: +1,3% gg Vm
zuvor: -1,4% gg Vm
*** 13:30 US/BIP (2. Veröffentlichung) 4Q
annualisiert
PROGNOSE: +1,5% gg Vq
1. Veröff.: +1,4% gg Vq
3. Quartal: +4,4% gg Vq
BIP-Deflator
PROGNOSE: +3,6% gg Vq
1. Veröff.: +3,6% gg Vq
3. Quartal: +3,8% gg Vq
*** 13:30 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen Januar
Ausgaben / Einkommen
PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+0,5% gg Vm
zuvor: +0,4% gg Vm/+0,3% gg Vm
PCE-Preisindex / Gesamtrate
PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+2,9% gg Vj
zuvor: +0,4% gg Vm/+2,9% gg Vj
PCE-Preisindex / Kernrate
PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+3,1% gg Vj
zuvor: +0,4% gg Vm/+3,0% gg Vj
*** 15:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (1. Umfrage) März
PROGNOSE: 55,3
zuvor: 56,6
*** 15:00 US/Job Openings & Labor Turnover Survey (Jolts) Januar
*** - DE/Allianz SE, Geschäftsbericht
