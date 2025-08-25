TAGESVORSCHAU/Freitag, 22. August
*** 08:00 DE/BIP (2. Veröffentlichung) 2Q
kalender- und saisonbereinigt gg Vq
PROGNOSE: -0,1% gg Vq
1. Veröff.: -0,1% gg Vq
1. Quartal. +0,3% gg Vq
kalenderbereinigt gg Vj
PROGNOSE: +0,4% gg Vj
1. Veröff.: +0,4% gg Vj
1. Quartal. +0,3% gg Vj
*** 08:00 DE/Maastricht-Quote (Einnahmen und Ausgaben des Staates)
1. und 2. Quartal
*** 08:45 FR/Geschäftsklimaindex August
PROGNOSE: 96
zuvor: 96
*** 11:00 EU/EZB, Tariflohnindikator
*** 16:00 US/Fed-Chairman Powell, Rede geldpolitischem Symposium in Jackson Hole
zu Konjunkturausblick und geldpolitischem Handlungsrahmen
