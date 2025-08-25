TAGESVORSCHAU/Freitag, 22. August

===

*** 08:00 DE/BIP (2. Veröffentlichung) 2Q

kalender- und saisonbereinigt gg Vq

PROGNOSE: -0,1% gg Vq

1. Veröff.: -0,1% gg Vq

1. Quartal. +0,3% gg Vq

kalenderbereinigt gg Vj

PROGNOSE: +0,4% gg Vj

1. Veröff.: +0,4% gg Vj

1. Quartal. +0,3% gg Vj

*** 08:00 DE/Maastricht-Quote (Einnahmen und Ausgaben des Staates)

1. und 2. Quartal

*** 08:45 FR/Geschäftsklimaindex August

PROGNOSE: 96

zuvor: 96

*** 11:00 EU/EZB, Tariflohnindikator

*** 16:00 US/Fed-Chairman Powell, Rede geldpolitischem Symposium in Jackson Hole

zu Konjunkturausblick und geldpolitischem Handlungsrahmen

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

