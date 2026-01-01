TAGESVORSCHAU/Freitag, 23. Januar (vorläufige Fassung)
*** 00:30 JP/Verbraucherpreise landesweit Dezember
Kernverbraucherpreise
PROGNOSE: +2,4% gg Vj
zuvor: +3,0% gg Vj
07:00 SE/Ericsson - Telefon AB LM Ericsson, Ergebnis 4Q
08:00 DE/Bauhauptgewerbe, Auftragseingang und Umsatz November
*** 08:00 GB/Einzelhandelsumsatz Dezember
PROGNOSE: -0,1% gg Vm/+1,0% gg Vj
zuvor: -0,1% gg Vm/+0,6% gg Vj
*** 08:45 FR/Geschäftsklimaindex Januar
PROGNOSE: 99,0
zuvor: 99,0
*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) Januar
PROGNOSE: 50,5
zuvor: 50,1
Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung)
PROGNOSE: 49,9
zuvor: 50,0
*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) Januar
PROGNOSE: 50,1
zuvor: 50,7
*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) Januar
PROGNOSE: 52,7
zuvor: 52,7
Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung)
PROGNOSE: 51,3
zuvor: 51,3
*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) Januar
PROGNOSE: 47,5
zuvor: 47,0
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone
(1. Veröffentlichung) Januar
PROGNOSE: 52,5
zuvor: 52,4
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone
(1. Veröffentlichung) Januar
PROGNOSE: 49,2
zuvor: 48,8
Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung)
PROGNOSE: 51,5
zuvor: 51,5
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) Januar
PROGNOSE: 51,8
zuvor: 51,4
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) Januar
PROGNOSE: 50,8
zuvor: 50,6
*** 11:00 CH/EZB-Präsidentin Lagarde, Teilnahme an Diskussion zu
"The Global Economic Outlook"
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) Januar
PROGNOSE: 53,0
zuvor: 52,5
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) Januar
PROGNOSE: 52,1
zuvor: 51,8
*** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) Januar
PROGNOSE: 54,0
1. Umfrage: 54,0
zuvor: 52,9
- IT/Bundeskanzler Merz, Treffen mit Italiens Premierministerin Meloni
