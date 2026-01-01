DAX24.820 +1,1%Est505.951 +1,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,92 -1,7%Nas23.225 +1,2%Bitcoin76.395 -0,2%Euro1,1714 +0,2%Öl64,24 -1,7%Gold4.821 -0,2%
TAGESVORSCHAU/Freitag, 23. Januar (vorläufige Fassung)

22.01.26 14:53 Uhr

===

*** 00:30 JP/Verbraucherpreise landesweit Dezember

Kernverbraucherpreise

PROGNOSE: +2,4% gg Vj

zuvor: +3,0% gg Vj

07:00 SE/Ericsson - Telefon AB LM Ericsson, Ergebnis 4Q

08:00 DE/Bauhauptgewerbe, Auftragseingang und Umsatz November

*** 08:00 GB/Einzelhandelsumsatz Dezember

PROGNOSE: -0,1% gg Vm/+1,0% gg Vj

zuvor: -0,1% gg Vm/+0,6% gg Vj

*** 08:45 FR/Geschäftsklimaindex Januar

PROGNOSE: 99,0

zuvor: 99,0

*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Januar

PROGNOSE: 50,5

zuvor: 50,1

Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 49,9

zuvor: 50,0

*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Januar

PROGNOSE: 50,1

zuvor: 50,7

*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Januar

PROGNOSE: 52,7

zuvor: 52,7

Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 51,3

zuvor: 51,3

*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Januar

PROGNOSE: 47,5

zuvor: 47,0

*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone

(1. Veröffentlichung) Januar

PROGNOSE: 52,5

zuvor: 52,4

*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone

(1. Veröffentlichung) Januar

PROGNOSE: 49,2

zuvor: 48,8

Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 51,5

zuvor: 51,5

*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Januar

PROGNOSE: 51,8

zuvor: 51,4

*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Januar

PROGNOSE: 50,8

zuvor: 50,6

*** 11:00 CH/EZB-Präsidentin Lagarde, Teilnahme an Diskussion zu

"The Global Economic Outlook"

*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) Januar

PROGNOSE: 53,0

zuvor: 52,5

*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Januar

PROGNOSE: 52,1

zuvor: 51,8

*** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) Januar

PROGNOSE: 54,0

1. Umfrage: 54,0

zuvor: 52,9

- IT/Bundeskanzler Merz, Treffen mit Italiens Premierministerin Meloni

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/hab/kla

(END) Dow Jones Newswires

January 22, 2026 08:53 ET (13:53 GMT)