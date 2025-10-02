DAX24.420 +1,3%Est505.647 +1,2%MSCI World4.317 -0,1%Top 10 Crypto16,51 +1,3%Nas22.770 +0,1%Bitcoin102.094 +1,2%Euro1,1696 -0,3%Öl64,55 -1,3%Gold3.828 -1,0%
DAX nähert sich Rekord -- US-Börsen uneins -- Tesla meldet Rekord-Auslieferungen in Q3 -- BioNTech, DroneShield, Siemens Energy, Novo Nordisk, BYD, Rüstungsaktien, Wolfspeed im Fokus
TAGESVORSCHAU/Freitag, 3. Oktober bis Montag, 6. Oktober (vorläufige Fassung)

02.10.25 15:32 Uhr

===

F R E I T A G, 3. Oktober 2025

*** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe September

PROGNOSE: 51,5

zuvor: 51,5

*** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) September

PROGNOSE: 48,9

1. Veröff.: 48,9

zuvor: 49,8

Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 48,4

1. Veröff.: 48,4

zuvor: 49,8

*** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) September

PROGNOSE: 52,5

1. Veröff.: 52,5

zuvor: 49,3

Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 52,4

1. Veröff.: 52,4

zuvor: 50,5

*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone

(2. Veröffentlichung) September

PROGNOSE: 51,4

1. Veröff.: 51,4

zuvor: 50,5

Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 51,2

1. Veröff.: 51,2

zuvor: 51,0

*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) September

PROGNOSE: 51,9

1. Veröff.: 51,9

zuvor: 54,2

*** 11:00 EU/Erzeugerpreise August

Eurozone

PROGNOSE: -0,1% gg Vm/-0,4% gg Vj

zuvor: +0,4% gg Vm/+0,2% gg Vj

*** 11:40 NL/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede bei Symposium

zur Verabschiedung von EZB-Ratsmitglied Knot

(15:50 Panel-Teilnahme EZB-Direktorin Schnabel)

ENTFÄLLT WEGEN SHUTDOWN:

*** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten September

Beschäftigung ex Agrar

PROGNOSE: +51.000 gg Vm

zuvor: +22.000 gg Vm

Arbeitslosenquote

PROGNOSE: 4,3%

zuvor: 4,3%

durchschnittliche Stundenlöhne

PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+3,7% gg Vj

zuvor: +0,3% gg Vm/+3,7% gg Vj

*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) September

PROGNOSE: 54,0

1. Veröff.: 53,9

zuvor: 54,5

*** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe September

PROGNOSE: 52,0 Punkte

zuvor: 52,0 Punkte

*** - EU/Länderrating EU (Moody's)

M O N T A G, 6. Oktober 2025

10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland Oktober

*** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz August

Eurozone

zuvor: -0,5% gg Vm

18:00 ES/Repsol SA, Trading Statement 3Q

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/apo/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

October 02, 2025 09:32 ET (13:32 GMT)