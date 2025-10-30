DAX24.100 -0,1%Est505.686 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,77 -4,0%Nas23.780 -0,7%Bitcoin93.446 -1,5%Euro1,1564 -0,4%Öl65,00 +0,2%Gold3.997 +1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 adidas A1EWWW TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Microsoft 870747 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Meta Platforms (ex Facebook) A1JWVX Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 DroneShield A2DMAA Amazon 906866 Lufthansa 823212 Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Bank 514000 SAP 716460
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach EZB-Entscheid: DAX stabil -- US-Börsen uneins -- Trump und Xi mit Teileinigung -- Microsoft, Alphabet, Novo Nordisk, DroneShield, Meta, Scout24, HelloFresh, Palantir, Bitcoin, D-Wave im Fokus
Top News
Starbucks-Aktie höher: US-Kaffeehauskette meldet Umsatzplus und Gewinnrückgang Starbucks-Aktie höher: US-Kaffeehauskette meldet Umsatzplus und Gewinnrückgang
Alphabet-Aktie springt an: Google-Mutter steigert im 3. Quartal Gewinn Alphabet-Aktie springt an: Google-Mutter steigert im 3. Quartal Gewinn
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Für alle, die mehr wollen: Bonus-Zertifikate der LBBW. Jetzt mehr erfahren!

TAGESVORSCHAU/Freitag, 31. Oktober (vorläufige Fassung)

30.10.25 15:52 Uhr

===

*** 00:30 JP/Verbraucherpreise Großraum Tokio Oktober

*** 02:30 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI Dienstleistungen

Wer­bung

(CFLP/nationale Statistikbehörde) Oktober

*** 02:30 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(CFLP/staatliche Statistikbehörde) Oktober

*** 07:00 DE/Fuchs SE, Ergebnis 3Q (10:00 PK; 12:00 Analystenkonferenz)

*** 07:30 AT/Erste Group Bank AG, Ergebnis 3Q

*** 08:00 DE/Einzelhandelsumsatz September

saisonbereinigt real

Wer­bung

PROGNOSE: +0,3% gg Vm

zuvor: -0,5% gg Vm

*** 08:00 DE/Import-/Exportpreise September

Importpreise

PROGNOSE: k.A.

zuvor: -0,5% gg Vm/-1,5% gg Vj

*** 08:45 FR/Verbraucherpreise (vorläufig) Oktober

PROGNOSE: +1,1% gg Vj

zuvor: +1,2% gg Vj

HVPI

PROGNOSE: +0,9% gg Vj

zuvor: -1,1% gg Vm/+1,1% gg Vj

Wer­bung

*** 09:00 DE/Audi AG, Ergebnis 9 Monate

*** 10:00 EU/EZB, Ergebnisse der Umfrage unter Großunternehmen

*** 10:00 EU/EZB, Ergebnisse des Survey of Professional Forecasters

*** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone (Vorabschätzung) Oktober

Eurozone

PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+2,1% gg Vj

zuvor: +0,1% gg Vm/+2,2% gg Vj

Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak)

PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+2,3% gg Vj

zuvor: +0,1% gg Vm/+2,4% gg Vj

*** 11:00 IT/Verbraucherpreise (vorläufig) Oktober

PROGNOSE: +1,5% gg Vj

zuvor: +1,6% gg Vj

*** 11:30 US/Exxon Mobil Corp, Ergebnis 3Q

*** 11:45 US/Chevron Corp, Ergebnis 3Q

*** 12:00 IT/Intesa Sanpaolo SpA, Ergebnis 3Q

12:00 GB/Linde plc, Ergebnis 3Q

*** 12:45 US/Abbvie Inc, Ergebnis 3Q

*** 13:30 CA/BIP 3Q

*** 14:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago Oktober

PROGNOSE: 42,0

zuvor: 40,6

- SE/Börsenhandel in Schweden verkürzt

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- k.A. = keine Angaben

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/apo/hab/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

October 30, 2025 10:53 ET (14:53 GMT)