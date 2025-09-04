DAX23.770 +0,7%ESt505.347 +0,4%Top 10 Crypto15,39 -1,6%Dow45.621 +0,8%Nas21.708 +1,0%Bitcoin95.562 +0,6%Euro1,1669 +0,2%Öl66,86 ±-0,0%Gold3.558 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Infineon 623100 Porsche PAG911 Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 Alphabet A (ex Google) A14Y6F BYD A0M4W9 Lufthansa 823212 Novo Nordisk A3EU6F Commerzbank CBK100 DEUTZ 630500 Tesla A1CX3T Apple 865985 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich fester -- US-Börsen schließen fest - S&P 500 mit Rekord -- Porsche fliegt aus dem DAX -- Salesfoce, BYD, Alphabet, TUI, Porsche, Figma, HPE, C3.ai, MTU, Airbus, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
Ford-Aktie: Erste Urabstimmung in der Firmengeschichte entscheidet über Stellenabbau Ford-Aktie: Erste Urabstimmung in der Firmengeschichte entscheidet über Stellenabbau
Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Mantaplatte - Heiße Marktinsights mit Tobias Kramer, Maik Thielen und Lars Reichel im aktuellen gettex podcast

TAGESVORSCHAU/Freitag, 5. September

05.09.25 06:04 Uhr

===

01:00 US/Fed-Chicago-Präsident Goolsbee, Rede bei Veranstaltung der

mHUB Industry Disruptor Series

Wer­bung

*** 08:00 DE/Auftragseingang Juli

saisonbereinigt

PROGNOSE: +0,7% gg Vm

zuvor: -1,0% gg Vm

*** 11:00 EU/BIP (3. Veröffentlichung) 2Q

Eurozone

PROGNOSE: 0,0% gg Vq/+1,3% gg Vj

2. Veröff.: +0,1% gg Vq/+1,4% gg Vj

1. Quartal: +0,6% gg Vq/+1,5% gg Vj

*** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten August

Beschäftigung ex Agrar

Wer­bung

PROGNOSE: +75.000 gg Vm

zuvor: +73.000 gg Vm

Arbeitslosenquote

PROGNOSE: 4,3%

zuvor: 0,042

durchschnittliche Stundenlöhne

PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+3,8% gg Vj

zuvor: +0,3% gg Vm/+3,9% gg Vj

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

Wer­bung

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/apo/kla

(END) Dow Jones Newswires

September 05, 2025 00:04 ET (04:04 GMT)