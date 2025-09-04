TAGESVORSCHAU/Freitag, 5. September
===
01:00 US/Fed-Chicago-Präsident Goolsbee, Rede bei Veranstaltung der
mHUB Industry Disruptor Series
*** 08:00 DE/Auftragseingang Juli
saisonbereinigt
PROGNOSE: +0,7% gg Vm
zuvor: -1,0% gg Vm
*** 11:00 EU/BIP (3. Veröffentlichung) 2Q
Eurozone
PROGNOSE: 0,0% gg Vq/+1,3% gg Vj
2. Veröff.: +0,1% gg Vq/+1,4% gg Vj
1. Quartal: +0,6% gg Vq/+1,5% gg Vj
*** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten August
Beschäftigung ex Agrar
PROGNOSE: +75.000 gg Vm
zuvor: +73.000 gg Vm
PROGNOSE: 4,3%
zuvor: 0,042
durchschnittliche Stundenlöhne
PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+3,8% gg Vj
zuvor: +0,3% gg Vm/+3,9% gg Vj
===
- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/mow/apo/kla
(END) Dow Jones Newswires
September 05, 2025 00:04 ET (04:04 GMT)