DAX23.734 -1,3%Est505.611 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,97 -2,7%Nas23.054 -1,9%Bitcoin88.688 +1,1%Euro1,1537 -0,1%Öl63,66 +0,1%Gold3.996 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T DHL Group (ex Deutsche Post) 555200 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 NEL ASA A0B733 Palantir A2QA4J Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Amazon 906866 RENK RENK73 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Rutsch unter 24.000er-Marke: DAX letztlich tiefrot -- Wall Street mit Abgaben -- Rheinmetall mit starker Bilanz -- D-Wave, Moderna, NVIDIA, Zalando, Continental, Robinhood, Arm, Lucid im Fokus
Top News
Beschlagnahmte Kryptowährungen: Was passiert mit den digitalen Coins? Beschlagnahmte Kryptowährungen: Was passiert mit den digitalen Coins?
Der neue TikTok-Channel von finanzen.net ist da - jetzt abonnieren! Der neue TikTok-Channel von finanzen.net ist da - jetzt abonnieren!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Deine Meinung zählt! Nimm an unserer Umfrage teil und hilf uns finanzen.net für Dich zu verbessern. Zur Umfrage

TAGESVORSCHAU/Freitag, 7. November

07.11.25 05:50 Uhr

===

06:30 JP/Mazda Motor Corp, Ergebnis 2Q

06:55 DE/Stratec SE, Ergebnis 9 Monate

*** 07:00 DE/Daimler Truck Holding AG, Ergebnis 3Q (08:00 Analysten-/Pressekonferenz

Wer­bung

*** 07:00 DE/Hella GmbH & Co KGaA, ausführliches Ergebnis 3Q (9:00 Analystenkonferenz)

*** 07:00 DE/Krones AG, Ergebnis 3Q (13:00 Analystenkonferenz)

*** 07:30 DE/Hensoldt AG, Ergebnis 9 Monate

*** 08:00 DE/Handelsbilanz September

kalender- und saisonbereinigt

PROGNOSE: k.A.

zuvor: +17,2 Mrd Euro

Exporte

PROGNOSE: +0,5% gg Vm

zuvor: -0,5% gg Vm

Wer­bung

Importe

PROGNOSE: +0,8% gg Vm

zuvor: -1,3% gg Vm

08:00 ES/International Consolidated Airlines Group SA, Ergebnis 3Q

08:00 JP/Honda Motor Co Ltd, Ergebnis 2Q

*** 13:00 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Gespräch mit Fed-Vize-Chairman Jefferson

*** 14:30 DE/EZB-Direktor Elderson, Teilnahme an Fireside Chat bei Bundesbank-Konferenz

*** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (1. Umfrage) November

Wer­bung

PROGNOSE: 53,0

zuvor: 53,6

*** 21:00 US/Fed-Gouverneur Miran, Rede zu "Stablecoins and Monetary Policy"

*** - CN/Handelsbilanz Oktober

PROGNOSE: +97,70 Mrd USD

zuvor: +90,45 Mrd USD

Exporte

PROGNOSE: +2,8% gg Vj

zuvor: +8,3% gg Vj

Importe

PROGNOSE: +2,3% gg Vj

zuvor: +7,4% gg Vj

- DE/Länderrating Deutschland, (Moody's)

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/hab/apo/kla/mgo

(END) Dow Jones Newswires

November 06, 2025 23:51 ET (04:51 GMT)