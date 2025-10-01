TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 1. Oktober (vorläufige Fassung)
===
*** 01:50 JP/BoJ, Tankan-Bericht mit Diffusionsindex
zur Wirtschaftsstimmung 3Q
*** 09:30 DE/EZB-Direktor Elderson, Rede bei EZB-Konferenz
zu Klima- und Naturschutz
*** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe September
PROGNOSE: 49,9
zuvor: 50,4
*** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) September
PROGNOSE: 48,1
1. Veröff.: 48,1
zuvor: 50,4
*** 09:55 BE/EZB-Vizepräsident De Guindos, Interview und Panel-Teilnahme
bei Veranstaltung von Politico
*** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) September
PROGNOSE: 48,5
1. Veröff.: 48,5
zuvor: 49,8
*** 10:00 DE/VDMA, Auftragseingang Maschinen- und Anlagenbau
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone
(2. Veröffentlichung) September
PROGNOSE: 49,5
1. Veröff.: 49,5
zuvor: 50,7
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) September
PROGNOSE: 46,2
1. Veröff.: 46,2
zuvor: 47,0
*** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone (Vorabschätzung) September
Eurozone
PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+2,2% gg Vj
zuvor: +0,1% gg Vm/+2,0% gg Vj
Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak)
PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+2,3% gg Vj
zuvor: +0,3% gg Vm/+2,3% gg Vj
*** 14:00 DE/Rational AG, Pre-Close Call 3Q
*** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht September
Beschäftigung privater Sektor
PROGNOSE: +45.000 Stellen
zuvor: +54.000 Stellen
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) September
PROGNOSE: 52,0
1. Veröff.: 52,0
zuvor: 53,0
*** 16:00 US/Bauausgaben August
PROGNOSE: -0,2% gg Vm
zuvor: -0,1% gg Vm
*** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe September
PROGNOSE: 49,0 Punkte
zuvor: 48,7 Punkte
*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen
Energy Information Administration (EIA) Vorwoche
===
- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige
Flash-Headlines gesendet werden
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/kch/apo/mgo/kla
(END) Dow Jones Newswires
September 30, 2025 09:48 ET (13:48 GMT)