TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 10. September (vorläufige Fassung)

*** 03:30 CN/Verbraucherpreise August

PROGNOSE: -0,2% gg Vm

zuvor: +0,0% gg Vj

*** 03:30 CN/Erzeugerpreise August

PROGNOSE: -2,8% gg Vj

zuvor: -3,6% gg Vj

*** 07:30 ES/Inditex SA, Ergebnis 1H

08:00 GB/Associated British Foods plc (AB Foods), Trading Update 3Q

10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders

*** 11:30 DE/Auktion 4,75-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit Juli 2040 im

Volumen von 1 Mrd EUR und 2,60-prozentiger Bundesanleihe mit Laufzeit

Mai 2041 im Volumen von 1,5 Mrd EUR

*** 14:00 EU/EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, Rede bei BIS Innovation Summit 2025

*** 14:30 US/Erzeugerpreise August

PROGNOSE: +0,3% gg Vm

zuvor: +0,9% gg Vm

Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie)

PROGNOSE: +0,3% gg Vm

zuvor: +0,9% gg Vm

*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information

Administration (EIA) Vorwoche

