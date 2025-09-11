DAX23.655 -0,6%ESt505.354 -0,2%Top 10 Crypto15,78 -0,1%Dow45.536 +0,1%Nas21.838 +0,2%Bitcoin95.997 +0,8%Euro1,1742 -0,2%Öl67,05 +1,2%Gold3.662 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Novo Nordisk A3EU6F Commerzbank CBK100 Volkswagen (VW) vz. 766403 DroneShield A2DMAA Lufthansa 823212 Tesla A1CX3T BYD A0M4W9 Siemens Energy ENER6Y DEUTZ 630500 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX sinkt -- US-Börsen fester erwartet -- ASML bestätigt Milliarden-Deal mit KI-Startup Mistral -- Apple vor Keynote -- CaliberCos, VW, Bayer, Rheinmetall, Microsoft, DEUTZ, BMW, Palantir im Fokus
Top News
MTU Aero Engines-Analyse: So bewertet Jefferies die Aktie MTU Aero Engines-Analyse: So bewertet Jefferies die Aktie
Aktien von Rheinmetall, RENK & HENSOLDT sinken: Rheinmetall plant Drohnenabwehr-Lieferung an Ukraine Aktien von Rheinmetall, RENK & HENSOLDT sinken: Rheinmetall plant Drohnenabwehr-Lieferung an Ukraine
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
"Weil finanzielle Unabhängigkeit Freiheit bedeutet" - Ökonomin und Buchautorin Claudia Müller im Interview

TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 10. September (vorläufige Fassung)

09.09.25 14:42 Uhr

===

*** 03:30 CN/Verbraucherpreise August

PROGNOSE: -0,2% gg Vm

zuvor: +0,0% gg Vj

*** 03:30 CN/Erzeugerpreise August

Wer­bung

PROGNOSE: -2,8% gg Vj

zuvor: -3,6% gg Vj

*** 07:30 ES/Inditex SA, Ergebnis 1H

08:00 GB/Associated British Foods plc (AB Foods), Trading Update 3Q

10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders

*** 11:30 DE/Auktion 4,75-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit Juli 2040 im

Volumen von 1 Mrd EUR und 2,60-prozentiger Bundesanleihe mit Laufzeit

Mai 2041 im Volumen von 1,5 Mrd EUR

Wer­bung

*** 14:00 EU/EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, Rede bei BIS Innovation Summit 2025

*** 14:30 US/Erzeugerpreise August

PROGNOSE: +0,3% gg Vm

zuvor: +0,9% gg Vm

Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie)

PROGNOSE: +0,3% gg Vm

zuvor: +0,9% gg Vm

*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information

Wer­bung

Administration (EIA) Vorwoche

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/hab/mgo

(END) Dow Jones Newswires

September 09, 2025 08:43 ET (12:43 GMT)