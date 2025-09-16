TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 17. September

===

*** 01:50 JP/Handelsbilanz August (vorläufig)

*** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe Juli

*** 08:00 GB/Verbraucherpreise August

PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+3,9% gg Vj

zuvor: +0,1% gg Vm/+3,8% gg Vj

Kern

PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+3,6% gg Vj

zuvor: +0,2% gg Vm/+3,8% gg Vj

*** 08:30 ID/Bank Indonesia, Ergebnisse des geldpolitischen Rats

Reposatz

PROGNOSE: 5,00%

zuvor: 5,00%

*** 09:00 IT/Unicredit SpA, CEO Orcel bei Bank of America 30th Annual

Financials CEO Conference

*** 09:30 DE/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede zur Eröffnung der

10. EZB-Forschungskonferenz

*** 10:00 EU/EZB-Wage Tracker

*** 10:00 ES/EZB-Ratsmitglied Escriva, Rede bei Veranstaltung der

University of Castilla La Mancha

*** 10:00 IT/EZB-Direktor Cipollone, Rede bei Veranstaltung der

Associazione Bancaria Italiana

*** 10:30 DE/Commerzbank AG, CEO Orlopp bei bei Bank of America

Financials CEO Conference

10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders

*** 11:00 EU/Verbraucherpreise August

Eurozone

PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+2,1% gg Vj

Vorabschätzung: +0,2% gg Vm/+2,1% gg Vj

zuvor: 0,0% gg Vm/+2,0% gg Vj

Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak)

PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+2,3% gg Vj

Vorabschätzung: +0,3% gg Vm/+2,3% gg Vj

zuvor: -0,2% gg Vm/+2,3% gg Vj

*** 13:15 NL/EZB-Direktor Cipollone, Rede bei Konferenz der Nederlandschen Bank

*** 14:30 US/Baubeginne/-genehmigungen August

Baubeginne

PROGNOSE: -4,1% gg Vm

zuvor: +5,2% gg Vm

Baugenehmigungen

PROGNOSE: +1,2% gg Vm

zuvor: -2,8% gg Vm

*** 15:45 CA/Bank of Canada, Ergebnisse des geldpolitischen Rats

Overnight Rate

PROGNOSE: k.A.

zuvor: 2,75%

*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy

Information Administration (EIA) Vorwoche

*** 19:00 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede zu "Exportwirtschaft unter Druck:

Warum Deutschland jetzt handeln muss"

*** 20:00 US/Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung (20:30 Pk Fed-Chairman Powell)

Fed-Funds-Zielsatz

PROGNOSE: 4,00% bis 4,25%

zuvor: 4,25% bis 4,50%

*** - US/Meta Platforms Inc, Hausmesse "Connect" mit Vorstellung neuer

Produkte und KI-Technologie

- DE/Fielmann Group AG, Kapitalmarkttag

*** - DE/Auktion 1,25-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit August 2048

im Volumen von 1 Mrd EUR

*** - DE/Auktion 2,90-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit August 2056

im Volumen von 1,5 Mrd EUR

*** - UK/US-Präsident Trump, Staatsbesuch in Großbritannien

===

