TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 17. September
===
*** 01:50 JP/Handelsbilanz August (vorläufig)
*** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe Juli
*** 08:00 GB/Verbraucherpreise August
PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+3,9% gg Vj
zuvor: +0,1% gg Vm/+3,8% gg Vj
Kern
PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+3,6% gg Vj
zuvor: +0,2% gg Vm/+3,8% gg Vj
*** 08:30 ID/Bank Indonesia, Ergebnisse des geldpolitischen Rats
Reposatz
PROGNOSE: 5,00%
zuvor: 5,00%
*** 09:00 IT/Unicredit SpA, CEO Orcel bei Bank of America 30th Annual
Financials CEO Conference
*** 09:30 DE/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede zur Eröffnung der
10. EZB-Forschungskonferenz
*** 10:00 EU/EZB-Wage Tracker
*** 10:00 ES/EZB-Ratsmitglied Escriva, Rede bei Veranstaltung der
University of Castilla La Mancha
*** 10:00 IT/EZB-Direktor Cipollone, Rede bei Veranstaltung der
Associazione Bancaria Italiana
*** 10:30 DE/Commerzbank AG, CEO Orlopp bei bei Bank of America
Financials CEO Conference
10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders
*** 11:00 EU/Verbraucherpreise August
Eurozone
PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+2,1% gg Vj
Vorabschätzung: +0,2% gg Vm/+2,1% gg Vj
zuvor: 0,0% gg Vm/+2,0% gg Vj
Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak)
PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+2,3% gg Vj
Vorabschätzung: +0,3% gg Vm/+2,3% gg Vj
zuvor: -0,2% gg Vm/+2,3% gg Vj
*** 13:15 NL/EZB-Direktor Cipollone, Rede bei Konferenz der Nederlandschen Bank
*** 14:30 US/Baubeginne/-genehmigungen August
Baubeginne
PROGNOSE: -4,1% gg Vm
zuvor: +5,2% gg Vm
Baugenehmigungen
PROGNOSE: +1,2% gg Vm
zuvor: -2,8% gg Vm
*** 15:45 CA/Bank of Canada, Ergebnisse des geldpolitischen Rats
Overnight Rate
PROGNOSE: k.A.
zuvor: 2,75%
*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy
Information Administration (EIA) Vorwoche
*** 19:00 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede zu "Exportwirtschaft unter Druck:
Warum Deutschland jetzt handeln muss"
*** 20:00 US/Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung (20:30 Pk Fed-Chairman Powell)
Fed-Funds-Zielsatz
PROGNOSE: 4,00% bis 4,25%
zuvor: 4,25% bis 4,50%
*** - US/Meta Platforms Inc, Hausmesse "Connect" mit Vorstellung neuer
Produkte und KI-Technologie
- DE/Fielmann Group AG, Kapitalmarkttag
*** - DE/Auktion 1,25-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit August 2048
im Volumen von 1 Mrd EUR
*** - DE/Auktion 2,90-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit August 2056
im Volumen von 1,5 Mrd EUR
*** - UK/US-Präsident Trump, Staatsbesuch in Großbritannien
===
- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/mow/hab/mgo
(END) Dow Jones Newswires
September 17, 2025 00:08 ET (04:08 GMT)