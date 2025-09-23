DAX23.611 +0,4%ESt505.472 +0,6%Top 10 Crypto15,25 -3,0%Dow46.293 -0,2%Nas22.573 -1,0%Bitcoin94.577 -0,3%Euro1,1802 -0,1%Öl67,82 ±0,0%Gold3.767 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Plug Power A1JA81 Volkswagen (VW) vz. 766403 RENK RENK73 Tesla A1CX3T Deutsche Telekom 555750 BYD A0M4W9 Porsche vz. PAG911 Apple 865985 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y D-Wave Quantum A3DSV9 HENSOLDT HAG000 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
KI-Fantasie: Dow schließt leichter -- DAX beendet Handel fester -- Berkshire Hathaway verkauft BYD-Anteile komplett -- CleanSpark, D-Wave, DroneShield, NVIDIA, Plug Power im Fokus
Top News
Nur für kurze Zeit: Dreifach-Bonus für Neukunden - jetzt Sommergeschenk sichern Nur für kurze Zeit: Dreifach-Bonus für Neukunden - jetzt Sommergeschenk sichern
Winklevoss-Zwillinge: Bitcoin könnte eine Million US-Dollar erreichen Winklevoss-Zwillinge: Bitcoin könnte eine Million US-Dollar erreichen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Sie schätzen die Produkte, Services und stete Erreichbarkeit von BNP Paribas? Dann freuen wir uns, über Ihre Stimme zur Wahl des Zertifikatehauses.

TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 24. September

24.09.25 06:05 Uhr

===

*** 09:30 ES/Iberdrola SA, Kapitalmarkttag

*** 10:00 DE/Ifo-Geschäftsklimaindex September

Wer­bung

PROGNOSE: 89,2

zuvor: 89,0

Lagebeurteilung

PROGNOSE: 86,5

zuvor: 86,4

Geschäftserwartungen

PROGNOSE: 92,0

zuvor: 91,6

10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders

*** 11:30 DE/Gemeinschaftsprognose der Konjunkturforschungsinstitute

11:30 DE/Auktion 2,50-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit November

2032 im Volumen von 4 Mrd EUR

Wer­bung

14:00 DE/VCI Chemie & Pharma Summit (bis 25.9.): u.a. mit VCI-Präsident und

Covestro-Chef Steilemann, BASF-Chef Kamieth, Vorstandsvorsitzender

und Henkel-Chef Knobel

*** 15:00 BE/Geschäftsklimaindex September

PROGNOSE: -9,2

zuvor: -8,9

*** 16:00 US/Neubauverkäufe August

PROGNOSE: -0,5% gg Vm

zuvor: +0,6% gg Vm

*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information

Wer­bung

Administration (EIA) Vorwoche

22:10 US/Fed-San-Francisco-Präsidentin Daly, Rede zum US-Konjunkturausblick

- NL/MFE Mediaforeurope NV, Ergebnis 1H

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/apo/hab/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

September 24, 2025 00:06 ET (04:06 GMT)