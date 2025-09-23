TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 24. September

===

*** 09:30 ES/Iberdrola SA, Kapitalmarkttag

*** 10:00 DE/Ifo-Geschäftsklimaindex September

PROGNOSE: 89,2

zuvor: 89,0

Lagebeurteilung

PROGNOSE: 86,5

zuvor: 86,4

Geschäftserwartungen

PROGNOSE: 92,0

zuvor: 91,6

10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders

*** 11:30 DE/Gemeinschaftsprognose der Konjunkturforschungsinstitute

11:30 DE/Auktion 2,50-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit November

2032 im Volumen von 4 Mrd EUR

14:00 DE/VCI Chemie & Pharma Summit (bis 25.9.): u.a. mit VCI-Präsident und

Covestro-Chef Steilemann, BASF-Chef Kamieth, Vorstandsvorsitzender

und Henkel-Chef Knobel

*** 15:00 BE/Geschäftsklimaindex September

PROGNOSE: -9,2

zuvor: -8,9

*** 16:00 US/Neubauverkäufe August

PROGNOSE: -0,5% gg Vm

zuvor: +0,6% gg Vm

*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information

Administration (EIA) Vorwoche

22:10 US/Fed-San-Francisco-Präsidentin Daly, Rede zum US-Konjunkturausblick

- NL/MFE Mediaforeurope NV, Ergebnis 1H

===

