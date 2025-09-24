TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 24. September (vorläufige Fassung)
===
*** 09:30 ES/Iberdrola SA, Kapitalmarkttag
*** 10:00 DE/Ifo-Geschäftsklimaindex September
PROGNOSE: 89,2
zuvor: 89,0
Lagebeurteilung
PROGNOSE: 86,5
zuvor: 86,4
Geschäftserwartungen
PROGNOSE: 92,0
zuvor: 91,6
10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders
*** 11:30 DE/Gemeinschaftsprognose der Konjunkturforschungsinstitute
11:30 DE/Auktion 2,50-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit November
2032 im Volumen von 4 Mrd EUR
14:00 DE/VCI Chemie & Pharma Summit (bis 25.9.): u.a. mit VCI-Präsident und
Covestro-Chef Steilemann, BASF-Chef Kamieth, Vorstandsvorsitzender
und Henkel-Chef Knobel
*** 15:00 BE/Geschäftsklimaindex September
PROGNOSE: -9,2
zuvor: -8,9
*** 16:00 US/Neubauverkäufe August
PROGNOSE: -0,5% gg Vm
zuvor: +0,6% gg Vm
*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information
Administration (EIA) Vorwoche
22:10 US/Fed-San-Francisco-Präsidentin Daly, Rede zum US-Konjunkturausblick
- NL/MFE Mediaforeurope NV, Ergebnis 1H
===
- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich
einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/kch/apo/hab/mgo/kla
(END) Dow Jones Newswires
September 23, 2025 09:44 ET (13:44 GMT)