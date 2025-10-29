DAX24.279 -0,1%Est505.704 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,01 -5,9%Nas23.827 +0,8%Bitcoin97.193 +0,3%Euro1,1629 -0,2%Öl64,31 -0,2%Gold3.962 +0,6%
TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 29. Oktober

29.10.25 06:13 Uhr

===

*** 06:45 CH/UBS Group AG, Ergebnis 3Q

*** 06:45 NL/Redcare Pharmacy NV, Ergebnis 3Q (11:00 Analystenkonferenz)

06:45 NO/Equinor ASA, Ergebnis 3Q

*** 06:50 ES/Banco Santander SA, Ergebnis 9 Monate

*** 07:00 DE/BASF SE, Ergebnis 3Q (08:30 Analystenkonferenz; 10:00 PK)

*** 07:00 DE/Deutsche Bank AG, Ergebnis 3Q (8:00 PK; 11:00 Analystenkonferenz)

*** 07:00 DE/DWS Group GmbH & Co KGaA, Ergebnis 3Q (10:00 Analystenkonferenz)

*** 07:00 DE/Mercedes-Benz Group AG, Ergebnis 3Q (08:00 Analystenkonferenz; 9:15 PK)

*** 07:00 AT/OMV AG, Ergebnis 9 Monate

*** 07:30 DE/Adidas AG, ausführliches Ergebnis 3Q (10:00 Pk, 15:00 Analystenkonferenz)

07:30 DE/Drägerwerk AG & Co KGaA, ausführliches Ergebnis 3Q

(15:00 Analysten- und Pressekonferenz)

*** 07:30 NL/Adyen NV, Ergebnis 3Q

*** 08:00 DE/Traton SE, Ergebnis 9 Monate (10:00 Analysten- und Pressekonferenz)

*** 08:00 CH/Glencore plc, Production Report 3Q

*** 08:00 GB/GSK plc, Ergebnis 3Q

*** 09:00 DE/Konjunkturbarometer des DIW - Deutsches Institut

für Wirtschaftsforschung Oktober

09:00 GB/Aston Martin Lagonda Global Holdings plc, Ergebnis 3Q

*** 09:00 ES/BIP (1. Veröffentlichung) 3Q

PROGNOSE: +0,7% gg Vq

zuvor: +0,8% gg Vq

*** 11:00 BE/BIP 3Q (1. Veröffentlichung)

*** 11:30 US/Caterpillar Inc, Ergebnis 3Q

11:30 US/GE Healthcare Technologies Inc, Ergebnis 3Q

11:30 DE/Auktion 2,60-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit August

2035 im Volumen von 4,5 Mrd EUR

*** 12:00 US/Verizon Communications Inc, Ergebnis 3Q

12:00 US/Kraft Heinz Co, Ergebnis 3Q

*** 12:30 US/Boeing Co, Ergebnis 3Q

*** 14:45 CA/Bank of Canada (BoC), Ergebnisse des geldpolitischen Rats

Overnight Rate

PROGNOSE: k.A.

zuvor: 2,50%

*** 15:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen

Energy Information Administration (EIA) Vorwoche

*** 17:45 NL/Airbus SE, Ergebnis 9 Monate

*** 19:00 US/Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung

Fed-Funds-Zielsatz

PROGNOSE: 3,75% bis 4,00%

zuvor: 4,00% bis 4,25%

*** 19:30 US/Fed-Chairman Powell, Pressekonferenz

*** 21:00 US/Meta Platforms Inc, Ergebnis 3Q

21:00 US/Starbucks Corp, Jahresergebnis

*** 21:05 US/Alphabet Inc (Google-Holding), Ergebnis 3Q

*** 21:05 US/Microsoft Corp, Ergebnis 1Q

21:05 US/Ebay Inc, Ergebnis 3Q

- US/Aussetzung der Einfuhrzölle auf mexikanische Waren endet

- DE/Deutscher Sparkassen- und Giroverband (DSGV), Pk Weltspartag

*** - DE/Versicherungsaufsicht der Bundesanstalt für

Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Jahreskonferenz

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/hab/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

October 29, 2025 01:14 ET (05:14 GMT)