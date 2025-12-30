TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 31. Dezember bis Freitag, 2. Januar (vorläufige Fassung)

Wo liegen Chancen in dieser Handelswoche? Großer Marktausblick für DAX, Dow, Gold und Aktien

Heute im Fokus

Kühne schließt weitere Aufstockung bei Brenntag nicht aus. Novo Nordisk senkt Preise für Abnehmmedikamente in China. Alzchem setzt sich von Salzgitter ab in der SDAX-Jahreswertung. Infineon-Aktie profitiert von Chef-Interview. NVIDIA hat Kauf von Intel-Aktien im Milliardenwert abgeschlossen. DroneShield mit neuem Millionenauftrag zur Stärkung westlicher Militär­operationen. 100-Jahre-Feier bei Lufthansa steht bevor.