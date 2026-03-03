TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 4. März

===

*** 02:30 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(CFLP/staatliche Statistikbehörde) Februar

PROGNOSE: 49,3

zuvor: 49,3

*** 02:30 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI Dienstleistungen

(CFLP/nationale Statistikbehörde) Februar

PROGNOSE: k.A.

zuvor: 49,4

*** 02:45 CN/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe RatingDog Februar

PROGNOSE: k.A.

zuvor: 50,3

*** 02:45 CN/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe RatingDog Februar

PROGNOSE: k.A.

zuvor: 52,3

*** 07:00 DE/Bilfinger SE, Jahresergebnis (10:00 BI-PK)

*** 07:00 DE/Evonik Industries AG, ausführliches Jahresergebnis

*** 07:30 DE/Adidas AG, ausführliches Jahresergebnis (10:00 BI-PK; 15:00 Analystenkonferenz)

*** 07:30 DE/Bayer AG, Jahresergebnis (10:00 BI-PK; 14:00 Analystenkonferenz)

*** 07:30 DE/Continental AG, Jahresergebnis (09:00 BI-PK; 12:30 Analystenkonferenz)

*** 07:30 DE/Symrise AG, Jahresergebnis und Geschäftsbericht

(10:00 BI-PK; 14:00 Analystenkonferenz)

*** 07:30 DE/Traton SE, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht

(10:30 Analysten- und Pressekonferenz)

07:30 DE/Sixt SE, vorläufiges Jahresergebnis

*** 08:30 CH/Verbraucherpreise Februar

PROGNOSE: k.A.

zuvor: +0,1% gg Vj

*** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Februar

PROGNOSE: 52,6

zuvor: 52,9

*** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) Februar

PROGNOSE: k.A.

1. Veröff.: 49,6

zuvor: 48,4

Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung)

PROGNOSE: k.A.

1. Veröff.: 49,9

zuvor: 49,1

*** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) Februar

PROGNOSE: k.A.

1. Veröff.: 53,4

zuvor: 52,4

Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung)

PROGNOSE: k.A.

1. Veröff.: 53,1

zuvor: 52,1

*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone

(2. Veröffentlichung) Februar

PROGNOSE: k.A.

1. Veröff.: 51,8

zuvor: 51,6

Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung)

PROGNOSE: k.A.

1. Veröff.: 51,9

zuvor: 51,3

*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) Februar

PROGNOSE: k.A.

1. Veröff.: 53,9

zuvor: 54,0

10:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders

*** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten Januar

Eurozone Arbeitslosenquote

PROGNOSE: 6,2%

zuvor: 6,2%

*** 11:00 EU/Erzeugerpreise Januar

Eurozone

PROGNOSE: +0,2% gg Vm/-2,7% gg Vj

zuvor: -0,3% gg Vm/-2,1% gg Vj

11:30 DE/Auktion Grüner Bundesanleihen

*** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht Februar

Beschäftigung privater Sektor

PROGNOSE: +48.000 Stellen

zuvor: +22.000 Stellen

14:30 EU/EZB-Vizepräsident De Guindos, Gastgeber bei Vortrag

"The Crisis in the Liberal World Order" von Martin Wolf

*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) Februar

PROGNOSE: 52,3

1. Veröff.: 52,3

zuvor: 52,7

*** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Februar

PROGNOSE: 53,5 Punkte

zuvor: 53,8 Punkte

*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen

Energy Information Administration (EIA) Vorwoche

18:10 DE/Patrizia SE, vorläufiges Jahresergebnis

*** 20:00 US/Fed, Beige Book

22:05 DE/Überprüfung der Zusammensetzung der DAX-Indizes

- NL/Redcare Pharmacy NV, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht

*** - DE/KBA, Pkw-Neuzulassungen Februar

*** - CN/Nationaler Volkskongress, Pressekonferenz

===

