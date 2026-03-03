TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 4. März
===
*** 02:30 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(CFLP/staatliche Statistikbehörde) Februar
PROGNOSE: 49,3
zuvor: 49,3
*** 02:30 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI Dienstleistungen
(CFLP/nationale Statistikbehörde) Februar
PROGNOSE: k.A.
zuvor: 49,4
*** 02:45 CN/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe RatingDog Februar
PROGNOSE: k.A.
zuvor: 50,3
*** 02:45 CN/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe RatingDog Februar
PROGNOSE: k.A.
zuvor: 52,3
*** 07:00 DE/Bilfinger SE, Jahresergebnis (10:00 BI-PK)
*** 07:00 DE/Evonik Industries AG, ausführliches Jahresergebnis
*** 07:30 DE/Adidas AG, ausführliches Jahresergebnis (10:00 BI-PK; 15:00 Analystenkonferenz)
*** 07:30 DE/Bayer AG, Jahresergebnis (10:00 BI-PK; 14:00 Analystenkonferenz)
*** 07:30 DE/Continental AG, Jahresergebnis (09:00 BI-PK; 12:30 Analystenkonferenz)
*** 07:30 DE/Symrise AG, Jahresergebnis und Geschäftsbericht
(10:00 BI-PK; 14:00 Analystenkonferenz)
*** 07:30 DE/Traton SE, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht
(10:30 Analysten- und Pressekonferenz)
07:30 DE/Sixt SE, vorläufiges Jahresergebnis
*** 08:30 CH/Verbraucherpreise Februar
PROGNOSE: k.A.
zuvor: +0,1% gg Vj
*** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Februar
PROGNOSE: 52,6
zuvor: 52,9
*** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) Februar
PROGNOSE: k.A.
1. Veröff.: 49,6
zuvor: 48,4
Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung)
PROGNOSE: k.A.
1. Veröff.: 49,9
zuvor: 49,1
*** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) Februar
PROGNOSE: k.A.
1. Veröff.: 53,4
zuvor: 52,4
Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung)
PROGNOSE: k.A.
1. Veröff.: 53,1
zuvor: 52,1
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone
(2. Veröffentlichung) Februar
PROGNOSE: k.A.
1. Veröff.: 51,8
zuvor: 51,6
Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung)
PROGNOSE: k.A.
1. Veröff.: 51,9
zuvor: 51,3
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) Februar
PROGNOSE: k.A.
1. Veröff.: 53,9
zuvor: 54,0
10:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders
*** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten Januar
Eurozone Arbeitslosenquote
PROGNOSE: 6,2%
zuvor: 6,2%
*** 11:00 EU/Erzeugerpreise Januar
Eurozone
PROGNOSE: +0,2% gg Vm/-2,7% gg Vj
zuvor: -0,3% gg Vm/-2,1% gg Vj
11:30 DE/Auktion Grüner Bundesanleihen
*** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht Februar
Beschäftigung privater Sektor
PROGNOSE: +48.000 Stellen
zuvor: +22.000 Stellen
14:30 EU/EZB-Vizepräsident De Guindos, Gastgeber bei Vortrag
"The Crisis in the Liberal World Order" von Martin Wolf
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) Februar
PROGNOSE: 52,3
1. Veröff.: 52,3
zuvor: 52,7
*** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Februar
PROGNOSE: 53,5 Punkte
zuvor: 53,8 Punkte
*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen
Energy Information Administration (EIA) Vorwoche
18:10 DE/Patrizia SE, vorläufiges Jahresergebnis
*** 20:00 US/Fed, Beige Book
22:05 DE/Überprüfung der Zusammensetzung der DAX-Indizes
- NL/Redcare Pharmacy NV, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht
*** - DE/KBA, Pkw-Neuzulassungen Februar
*** - CN/Nationaler Volkskongress, Pressekonferenz
===
- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/mow/hab/mgo/kla
(END) Dow Jones Newswires
March 03, 2026 23:56 ET (04:56 GMT)