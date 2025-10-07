DAX24.440 +0,3%Est505.637 +0,2%MSCI World4.351 ±-0,0%Top 10 Crypto17,00 -2,3%Nas22.960 +0,1%Bitcoin106.586 ±0,0%Euro1,1662 -0,4%Öl65,26 -0,4%Gold3.973 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Plug Power A1JA81 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Tesla A1CX3T D-Wave Quantum A3DSV9 NEL ASA A0B733 HENSOLDT HAG000 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 BASF BASF11 Palantir A2QA4J
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- US-Börsen höher -- Norwegen stockt RENK-Anteil auf -- Dell, Novo Nordisk, IBM, AMD, Trilogy Metals, DroneShield, Rheinmetall, HENSOLDT, D-Wave, AppLovin, NEL, Siemens Energy im Fokus
Top News
Webinar: KI für Anleger - ein Power-Workshop mit Augenzwinkern Richtung Börse Webinar: KI für Anleger - ein Power-Workshop mit Augenzwinkern Richtung Börse
AMD-Aktie setzt nach OpenAI-Deal Kursrally fort: Analyst sorgt für Rückenwind AMD-Aktie setzt nach OpenAI-Deal Kursrally fort: Analyst sorgt für Rückenwind
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
+++ Jetzt kostenfrei zum Börsentag Berlin am 18.10. anmelden! - Das Finanz-Event für Privatanleger & Trader mit 45 Vorträgen und Ausstellern. +++

TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 8. Oktober (vorläufige Fassung)

07.10.25 15:21 Uhr

===

*** 03:00 NZ/Reserve Bank of New Zealand (RBNZ), Ergebnisse des

geldpolitischen Rats Cash Rate

Wer­bung

PROGNOSE: 2,75%

zuvor: 3,00%

*** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe August

saisonbereinigt

PROGNOSE: -1,0% gg Vm

zuvor: +1,3% gg Vm

*** 10:00 DE/Aurubis AG, Kapitalmarkttag

*** 11:15 FI/EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, Teilnahme an Panel bei

Konferenz der finnischen Finanzaufsichtsbehörde

11:30 DE/Auktion 2,60-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit

Wer­bung

Mai 2041 im Volumen von 1 Mrd EUR

11:30 DE/Auktion 3,25-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit

Juli 2042 im Volumen von 1 Mrd EUR

*** 12:30 FI/EZB-Direktor Elderson, Teilnahme an Panel bei Konferenz der

finnischen Finanzaufsichtsbehörde

15:00 EU/EZB, APP/PEPP-Monatsbericht

16:00 US/IMF Managing Director Kristalina Georgieva, Auftaktrede des

Wer­bung

Jahrestreffens

*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information

Administration (EIA) Vorwoche

*** 18:15 EU/EZB-Präsidentin Lagarde, Videobotschaft anlässlich des

zum 55. Jahrestags des Werner Report

*** 19:30 US/Honeywell International Inc, Investorentag wegen Abspaltung von

Solstice im 4. Quartal

*** 20:00 US/Fed, Protokoll der FOMC-Sitzung vom 16./17. September

- CN, KR/Börsenfeiertag China, Südkorea

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/hab/kla

(END) Dow Jones Newswires

October 07, 2025 09:21 ET (13:21 GMT)