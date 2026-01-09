DAX25.262 +0,5%Est505.997 +1,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,14 -0,3%Nas23.671 +0,8%Bitcoin78.874 +0,9%Euro1,1665 +0,3%Öl63,50 +0,8%Gold4.570 +1,3%
TAGESVORSCHAU/Montag, 12. Januar

12.01.26 06:02 Uhr

10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland Januar

*** 14:00 DE/Volkswagen AG (VW), Absatzzahlen Konzern 2025

*** 17:45 NL/Airbus SE, Flugzeugauslieferungen und -bestellungen 2025 (18:30 PK)

*** 18:30 US/Atlanta-Fed-Präsident Bostic, moderierte Unterhaltung mit

NYSE-Chairman

*** - US/G7-Finanzminister, Beratung über Seltene Erden

- JP/Börsenfeiertag: Japan

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/cbr/hab

(END) Dow Jones Newswires

January 12, 2026 00:03 ET (05:03 GMT)