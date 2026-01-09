TAGESVORSCHAU/Montag, 12. Januar
10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland Januar
*** 14:00 DE/Volkswagen AG (VW), Absatzzahlen Konzern 2025
*** 17:45 NL/Airbus SE, Flugzeugauslieferungen und -bestellungen 2025 (18:30 PK)
*** 18:30 US/Atlanta-Fed-Präsident Bostic, moderierte Unterhaltung mit
NYSE-Chairman
*** - US/G7-Finanzminister, Beratung über Seltene Erden
- JP/Börsenfeiertag: Japan
