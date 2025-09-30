TAGESVORSCHAU/Montag, 29. September

===

*** 08:50 EE/EZB-Direktor Cipollone, Keynote und Q&O zu

Payments & Policy in a Changing Environment"

*** 09:00 CH/BIP 2Q revidierte Daten

*** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise (vorläufig) September

PROGNOSE +2,8% gg Vj

zuvor +2,7% gg Vj

*** 10:00 DE/Deutsche Lufthansa AG, Kapitalmarkttag

*** 11:00 BE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Einleitende Bemerkungen und

Panel-Teilnahme bei Swift-Konferenz

*** 11:00 DE/EZB-Direktorin Schnabel, Meinungsaustausch mit BdB-Ausschuss

zu "Aktuellen Aspekten der Geldpolitik "

*** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung Eurozone September

PROGNOSE 95,2

zuvor: 95,2

Industrievertrauen Eurozone

PROGNOSE -10,8

zuvor: -10,3

Verbrauchervertrauen Eurozone

PROGNOSE -14,9

Vorabschätzung: -14,9

zuvor: -15,5

11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone September

*** 14:00 DE/EZB-Chefvolkswirt Lane, Teilnahme an Panel bei

EZB-Konferenz zu "Inflation: Drivers and Dynamics Conference 2025"

*** 19:30 US/New-York-Fed-Präsident Williams, Rede im

Rochester Institute of Technology

*** 19:30 US/St.-Louis-Fed-Präsident Musalem, Rede bei

Veranstaltung Washington University of St. Louis

*** DE/Symrise AG, Pre-Close-Call 3Q

===

