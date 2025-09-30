DAX23.739 +0,9%ESt505.500 +1,0%Top 10 Crypto15,32 -0,5%Dow46.247 +0,7%Nas22.484 +0,4%Bitcoin95.227 -0,6%Euro1,1731 +0,3%Öl69,79 +0,1%Gold3.803 +1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Allianz 840400 RENK RENK73 HENSOLDT HAG000 Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 SAP 716460 BASF BASF11 Volkswagen (VW) vz. 766403 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester erwartet -- Asiens Börsen uneins - Hang Seng beflügelt -- Lufthansa: Restrukturierung und drohende Streiks -- BMW, VW, Porsche, Redcare Pharmacy im Fokus
Top News
Oracle-Aktie und OpenAI: Milliarden-Deal sorgt für Euphorie - droht nun eine gefährliche KI-Blase? Oracle-Aktie und OpenAI: Milliarden-Deal sorgt für Euphorie - droht nun eine gefährliche KI-Blase?
Partizipieren am Aufschwung der deutschen Wirtschaft Partizipieren am Aufschwung der deutschen Wirtschaft
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Bitcoin wartet nicht. Warum solltest du? Krypto ETPs von 21Shares entdecken.

TAGESVORSCHAU/Montag, 29. September

29.09.25 05:59 Uhr

===

*** 08:50 EE/EZB-Direktor Cipollone, Keynote und Q&O zu

Payments & Policy in a Changing Environment"

Wer­bung

*** 09:00 CH/BIP 2Q revidierte Daten

*** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise (vorläufig) September

PROGNOSE +2,8% gg Vj

zuvor +2,7% gg Vj

*** 10:00 DE/Deutsche Lufthansa AG, Kapitalmarkttag

*** 11:00 BE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Einleitende Bemerkungen und

Panel-Teilnahme bei Swift-Konferenz

*** 11:00 DE/EZB-Direktorin Schnabel, Meinungsaustausch mit BdB-Ausschuss

Wer­bung

zu "Aktuellen Aspekten der Geldpolitik"

*** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung Eurozone September

PROGNOSE 95,2

zuvor: 95,2

Industrievertrauen Eurozone

PROGNOSE -10,8

zuvor: -10,3

Verbrauchervertrauen Eurozone

PROGNOSE -14,9

Vorabschätzung: -14,9

zuvor: -15,5

11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone September

Wer­bung

*** 14:00 DE/EZB-Chefvolkswirt Lane, Teilnahme an Panel bei

EZB-Konferenz zu "Inflation: Drivers and Dynamics Conference 2025"

*** 19:30 US/New-York-Fed-Präsident Williams, Rede im

Rochester Institute of Technology

*** 19:30 US/St.-Louis-Fed-Präsident Musalem, Rede bei

Veranstaltung Washington University of St. Louis

*** DE/Symrise AG, Pre-Close-Call 3Q

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/apo/kla/sha

(END) Dow Jones Newswires

September 29, 2025 00:00 ET (04:00 GMT)