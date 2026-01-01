TAGESVORSCHAU/Samstag, 24. bis Montag, 26. Januar (vorläufige Fassung)
===
M O N T A G, 26. Januar 2026
07:00 IE/Ryanair Holdings plc, Ergebnis 3Q
07:00 LU/Stabilus SE, Ergebnis 1Q
*** 10:00 DE/Ifo-Geschäftsklimaindex Januar
PROGNOSE: 88,0
zuvor: 87,6
Lagebeurteilung
PROGNOSE: 86,0
zuvor: 85,6
Geschäftserwartungen
PROGNOSE: 90,0
zuvor: 89,7
10:00 DE/IG Metall, Jahrespressekonferenz
*** 12:00 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Teilnahme an Vortragsveranstaltung des
Ambassador Club mit anschließender Fragerunde (14:30 Geldpolitischer
Dialog im Finanzausschuss des Bundestags)
*** 14:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter November
PROGNOSE: +3,0% gg Vm
zuvor: -2,2% gg Vm
*** 14:30 US/Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) Dezember
- AU/Börsenfeiertag: Australien
===
