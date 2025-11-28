DAX23.837 +0,3%Est505.668 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,20 -2,7%Nas23.316 +0,4%Bitcoin78.164 -0,7%Euro1,1599 ±0,0%Öl63,35 -0,1%Gold4.208 +1,2%
TAGESVORSCHAU: Termine am 1. Dezember 2025

28.11.25 17:34 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 1. Dezember 2025

TERMINE UNTERNEHMEN

16:00 CHE: Novartis, Social Impact & Sustainability Annual Investor Event

TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: Investitionen Q3/25

02:45 CHN: RatingDog PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/25

08:30 HUN: Handelsbilanz 10/25

09:00 POL: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/25

09:15 ESP: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/25

09:30 CZS: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/25

09:30 CHE: PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/25

09:45 ITA: HCOB Verarbeitendes Gewerbe 11/25

09:50 FRA: HCOB Verarbeitendes Gewerbe 11/25 (2. Veröffentlichung)

09:55 DEU: HCOB Verarbeitendes Gewerbe 11/25 (2. Veröffentlichung)

10:00 POL: BIP Q3/25 (2. Veröffentlichung)

10:00 EUR: HCOB Verarbeitendes Gewerbe 11/25 (2. Veröffentlichung)

10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/25 (2. Veröffentlichung)

15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/25 (2. Veröffentlichung)

16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 11/25

16:00 USA: Bauinvestitionen 10/25

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi