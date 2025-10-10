TAGESVORSCHAU: Termine am 10. Oktober 2025
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 10. Oktober 2025
^
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 DEU: Gerresheimer, Q3-Zahlen (detailliert)
07:30 DNK: Tryg, Q3-Zahlen
11:00 DEU: VW-Konzern, Auslieferungen Q3/25
DEU: BMW, Pre-Close-Call Q3
DEU: Porsche AG, Pre-Close-Call Q3
TERMINE KONJUNKTUR
01:50 JPN: Erzeugerpreise 9/25
10:00 ITA: Industrieproduktion 8/25
16:00 USA: Universität Michigan Stimmungsindex 10/25 (1. Schätzung)
EUR: S&P zu Italien
EUR: Scope zu EU
SONSTIGE TERMINE
DEU: Bundestag
+ 09.00 Erste Lesung des geplanten Tariftreuegesetzes
+ 12.30 Erste Lesung von Gesetzen zur beschleunigten Vergabe öffentlicher Aufträge
+ 14.15 Aktuelle Stunde zur Industriepolitik
11:00 DEU: Mündliche Verhandlung zur Sammelklage des Bundesverbands Verbraucherzentrale gegen Meta wegen Datendiebstahls bei Facebook
LUX: Treffen der EU-Finanzminister
GBR: Britische Regierung, Fujitsu und Postamt reagieren auf Abschlussbericht zur Horizon-Untersuchung. Im sogenannten Horizon-Skandal geht es um Hunderte frühere selbstständige Filialleiter des staatseigenen Unternehmens Post Office, die wegen einer fehlerhaften Software beschuldigt wurden, sich bereichert zu haben.
Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi