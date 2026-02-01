DAX24.856 -0,5%Est506.036 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,3700 -4,6%Nas23.100 ±-0,0%Bitcoin56.121 -3,0%Euro1,1887 -0,1%Öl69,72 +0,9%Gold5.093 +1,4%
TAGESVORSCHAU: Termine am 12. Februar 2026

11.02.26 17:34 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 12. Februar 2026

^

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: DSM-Firmenich, Jahreszahlen

07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 1/26

07:00 DEU: Siemens, Q1-Zahlen (7.30 Pk, 8.30 Analystencall, 10.00 Hauptversammlung)

07:00 DEU: Mercedes-Benz-Group, Jahreszahlen (8.00 Pk, 10.45 Call für Medien und Analysten)

07:00 DEU: Thyssenkrupp, Q1-Zahlen (9.00 Pk, 11.00 Analystencall)

07:00 DEU: KWS Saat, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Carl Zeiss Meditec, Q1-Zahlen (detailliert)

07:00 BEL: KBC Group, Jahreszahlen

07:00 BEL: Anheuser-Busch InBev, Jahreszahlen

07:15 CHE: Swisscom, Jahreszahlen

07:30 FRA: Legrand, Jahreszahlen

07:30 NLD: Adyen, Jahreszahlen

07:30 JPN: Softbank, Q3-Zahlen

08:00 DEU: Cancom, Jahreszahlen

08:00 DEU: Verbio, Q2-Zahlen

08:00 FRA: Hermes, Jahreszahlen

08:00 GBR: British American Tobacco, Jahreszahlen

08:00 GBR: Unilever, Jahreszahlen

08:00 GBR: Relx, Jahreszahlen

09:00 DEU: Hamburg Commercial Bank, Jahreszahlen

09:25 JPN: Nissan Motor, Q3-Zahlen

10:00 DEU: Deutsche Börse, Bilanz-Pk (hybrid)

10:00 DEU: Aurubis, Hauptversammlung

11:00 GBR: Easyjet, Hauptversammlung

12:00 FIN: Outokumpu, Jahreszahlen

17:45 FRA: L' Oréal, Jahreszahlen

22:00 USA: AirBnB, Q4-Zahlen

22:00 USA: Expedia, Q4-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Birkenstock, Q1-Zahlen

FRA: Unibail-Rodamco-Westfield, Jahreszahlen

USA: FedEx, Investor Day

USA: PG&E, Q4-Zahlen

USA: Baxter International, Q4-Zahlen

USA: Coinbase Global, Q4-Zahlen

USA: Applied Materials, Q1-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

DEU: Leistungsbilanz 12/25

00:50 JPN: Erzeugerpreise 1/26

06:30 NLD: Verbraucherpreise 1/26 (endgültig)

08:00 GBR: BIP Q4/25 (1. Veröffentlichung)

08:00 GBR: BIP 12/25

08:00 GBR: Privatkonsum Q4/25 (1. Veröffentlichung)

08:00 GBR: Staatsausgaben Q4/25 (1. Veröffentlichung)

08:00 GBR: Im- und Exporte Q4/25 (1. Veröffentlichung)

08:00 GBR: Industrieproduktion 12/25

08:00 GBR: Handelsbilanz 12/25

08:30 HUN: Verbraucherpreise 1/25

10:00 FRA: IEA-Ölmarktbericht

11:00 POL: Verbraucherpreise 1/26

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 1/26

SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Pk des Verbandes der deutschen Lack- und Druckfarbenindustrie zum Geschäftsjahr 2025 und Ausblick 2026, Frankfurt/M.

10:00 DEU: Jahres-Pk Verbände der Chemie- und Pharmaindustrie Baden-Württemberg (ChemieBW), Stuttgart

10:00 DEU: Einweihung neues Diagnostik-Innovationszentrum von Roche Diagnostics mit Ministerpräsident Markus Söder, Bundesforschungsministerin Dorothee Bär sowie Bundesinnenminister Alexander Dobrind, Penzberg

11:00 DEU: Frosta, Bilanz-Pk, Bremerhaven

18:30 DEU: Münchner Europakonferenz 2026 mit Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU), München

BEL: Nato-Verteidigungsministertreffen, Brüssel

BEL: EU-Sondergipfel zu Wettbewerbsfähigkeit, Brüssel

CYP: Informelles Treffen der EU-Minister für Arbeits- und Sozialpolitik - Auftakt-Abendessen, Nikosia

DEU: Streik der Lufthansa-Crews - Bei der Lufthansa gehen am Donnerstag Piloten und Flugbegleiter gleichzeitig in einen ganztägigen Streik.

°

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi