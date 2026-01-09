TAGESVORSCHAU: Termine am 12. Januar 2026

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi

USA: Treffen internationaler Finanzminister zu kritischen Rohstoffen u.a. mit Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD), Washington

11:30 DEU: Jahresauftakt Bundesverband deutscher Banken (BdB) mit BdB-Hauptgeschäftsführer Heiner Herkenhoff

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 12. Januar 2026

Newssuche Suche

Wer­bung

Wer­bung

Wer­bung

Wer­bung

Wer­bung

Neue Funktionen als Erstes nutzen Sie nutzen finanzen.net regelmäßig? Dann nutzen Sie jetzt neue Funktionen als Erstes! Hier informieren! Hier informieren!

Wer­bung

Wer­bung

Heute im Fokus Asiens Börsen freundlich -- BayWa trennt sich von Chef Nestlé-Aktie: Rückruf bestimmter Babynahrung in der Kritik. Trump: US-Ölkonzerne vor Investments in Venezuela - Repsol signalisiert Bereitschaft. BVB-Aktie: Frankfurt gegen Dortmund 3:3. Intel-Aktie im Höhenflug: Trump verkündet Milliarden-Gewinn für US-Regierung.

Wer­bung

Entdecke die Börsenstars von morgen! Immer einen Schritt voraus: finanzen.net SmartCaps ist die Heimat für Europas spannendste Small- & Mid-Cap-Aktien – mit täglichen Analysen und klaren Investment-Ideen für dein Renditepotenzial. Zu finanzen.net SmartCaps

Wer­bung