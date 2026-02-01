DAX24.915 +0,3%Est505.985 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8900 +5,5%Nas22.727 +0,6%Bitcoin58.063 +4,1%Euro1,1880 +0,1%Öl67,61 +0,1%Gold5.026 +2,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Siemens 723610 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Amazon 906866 NVIDIA 918422 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 BASF BASF11 Deutsche Bank 514000 DroneShield A2DMAA Allianz 840400 Heidelberg Materials 604700
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach US-Inflationsdaten: DAX geht etwas fester ins Wochenende -- Amazon im Bärenmarkt -- Delivery Hero, pbb, Siemens, RWE, Rivian, Applied Materials, Adyen, Apple, Arista im Fokus
Top News
Quantencomputer vs. Bitcoin: Warum ein Top-Analyst jetzt Alarm schlägt Quantencomputer vs. Bitcoin: Warum ein Top-Analyst jetzt Alarm schlägt
Goldman Sachs-Aktie tiefer: Chefjuristin packt nach Verbindungen zu Jeffrey Epstein ihre Sachen Goldman Sachs-Aktie tiefer: Chefjuristin packt nach Verbindungen zu Jeffrey Epstein ihre Sachen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

TAGESVORSCHAU: Termine am 16. Februar 2026

13.02.26 17:34 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 16. Februar 2026

^

TERMINE UNTERNEHMEN

Wer­bung

DEU: Sartorius, Geschäftsbericht 2025

TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: BIP Q4/25 (1. Veröffentlichung)

05:30 JPN: Industrieproduktion 12/25 (endgültig)

05:30 JPN: Kapazitätsauslastung 12/25

08:00 ROU: Verbraucherpreise 1/26

11:00 EUR: Industrieproduktion 12/25

SONSTIGE TERMINE

EUR: Treffen der Euro-Gruppe, Brüssel

Wer­bung

HINWEIS

USA / CHN / KOR: Feiertag, Börsen geschlossen

°

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi