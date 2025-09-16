DAX23.749 +0,2%ESt505.440 +0,9%Top 10 Crypto16,23 -1,0%Dow45.843 ±0,0%Nas22.338 +0,9%Bitcoin97.521 -0,9%Euro1,1763 +0,3%Öl67,30 +0,6%Gold3.683 +1,1%
TAGESVORSCHAU: Termine am 16. September 2025

15.09.25 17:34 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 16. September 2025

^

TERMINE UNTERNEHMEN

13:00 DEU: Schaeffler, Capital Markets Day

17:00 SPD-Bundesvorsitzender Lars Klingbeil besucht Evonik

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 GBR: Arbeitsmarktdaten 07/25

10:00 ITA: Verbraucherpreise (2. Schätzung) 8/25

11:00 DEU: ZEW-Index 9/15

11:00 EUR: Arbeitskosten Q2/25

11:00 EUR: Industrieproduktion 7/25

14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 8/25

14:30 USA: Ex- und Importpreisindex 8/25

15:15 USA: Industrieproduktion 8/25

16:00 USA: Lagerbestände 7/25

16:00 USA: NAHB Wohnungsmarkt-Index 9/25

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Studie «Was macht die duale Ausbildung attraktiv? Wünsche von jungen Menschen und Angebote von Unternehmen im Vergleich». Gemeinsames Werk von Bertelsmann Stiftung und Institut der deutschen Wirtschaft (IW).

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi