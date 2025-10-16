DAX24.273 +0,4%Est505.649 +0,8%MSCI World4.312 +0,2%Top 10 Crypto15,00 -1,5%Nas22.699 +0,1%Bitcoin93.210 -1,9%Euro1,1671 +0,2%Öl62,14 -0,5%Gold4.226 +0,4%
TAGESVORSCHAU: Termine am 17. Oktober 2025

16.10.25 17:34 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 17. Oktober 2025

TERMINE UNTERNEHMNEN

07:00 DEU: Forvia-Tochter Hella, Q3-Eckdaten

07:20 SWE: Volvo AB, Q3-Zahlen

07:30 SWE: Volvo Group, Q3-Zahlen

08:00 GBR: Pearson, Q3-Umsatz

08:00 NOR: Yara International, Q3-Zahlen

12:00 SWE: Autoliv, Q3-Zahlen

13:00 USA: American Express, Q3-Zahlen

13:00 USA: Schlumberger, Q3-Zahlen

13:30 USA: Ally Financial, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Verarbeitendes Gewerbe (Auftragsbestand) 8/25

08:00 DEU: Baugenehmigungen 8/25

11:00 EUR: Verbraucherpreise 9/25 (2. Veröffentlichung)

15:15 USA: Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung 9/25

SONSTIGE TERMINE

SAF: Letzer Tag G20-Treffen der Umwelt- und Klimaminister, Kapstadt

USA: Jahrestagung des Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Weltbank

17.00 h Pk

UKR/USA: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wird im Weißen Haus erwartet

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi