TAGESVORSCHAU: Termine am 17. September 2025

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 17. September 2025

TERMINE UNTERNEHMEN

09:00 USA: Bankkonferenz der Bank of America unter anderem mit Unicredit-Chef Orcel (9.00) und Commerzbank-Chefin Orlpp (10.30)

DEU: Fielmann, Capital Markets Day

USA: Meta-Hausmesse Connect

USA: Zoom Video Communications (Investor Day)

TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Handelsbilanz 8/25

08:00 DEU: Verbraucherpreise 8/25

11:00 EUR: Verbraucherpreise 8/25 (2. Veröffentlichung)

13:00 USA: MBA Hypothekenanträge

14:30 USA: Baubeginne, Baugenehmigungen 8/25

20:00 USA: Notenbank-Entscheidung (20.30 Pk)

SONSTIGE TERMINE

11:00 DEU: Online-Pk Verbände des Hauptstadtbüros Bioenergie zu aktuellen Situation zum Biomassepaket und die Perspektiven

