TAGESVORSCHAU: Termine am 17. September 2025
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 17. September 2025
TERMINE UNTERNEHMEN
09:00 USA: Bankkonferenz der Bank of America unter anderem mit Unicredit-Chef Orcel (9.00) und Commerzbank-Chefin Orlpp (10.30)
DEU: Fielmann, Capital Markets Day
USA: Meta-Hausmesse Connect
USA: Zoom Video Communications (Investor Day)
TERMINE KONJUNKTUR
01:50 JPN: Handelsbilanz 8/25
08:00 DEU: Verbraucherpreise 8/25
11:00 EUR: Verbraucherpreise 8/25 (2. Veröffentlichung)
13:00 USA: MBA Hypothekenanträge
14:30 USA: Baubeginne, Baugenehmigungen 8/25
20:00 USA: Notenbank-Entscheidung (20.30 Pk)
SONSTIGE TERMINE
11:00 DEU: Online-Pk Verbände des Hauptstadtbüros Bioenergie zu aktuellen Situation zum Biomassepaket und die Perspektiven
