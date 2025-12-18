DAX23.961 -0,5%Est505.682 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,14 -2,6%Nas22.693 -1,8%Bitcoin73.689 +0,5%Euro1,1743 ±0,0%Öl60,05 -1,0%Gold4.336 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Tesla A1CX3T Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001 Volkswagen (VW) vz. 766403 Allianz 840400 TUI TUAG50 Novo Nordisk A3EU6F Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX beendet Handel unter 24.000 Punkten -- US-Börsen tiefer -- Rheinmetall verkauft Autozuliefersparte -- Medline, D-Wave, Tesla, Oracle, Siemens Energy, Micron, Broadcom, DroneShield, MetaX im Fokus
Top News
Wer steckt eigentlich hinter der Kryptowährung Stellar? Wer steckt eigentlich hinter der Kryptowährung Stellar?
Micron Technology: Das ist die Historie des Chipriesen Micron Technology: Das ist die Historie des Chipriesen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Warum sich passiv mit dem Markt zufriedengeben, wenn man ihn aktiv schlagen kann? Jetzt entdecken!

TAGESVORSCHAU: Termine am 18. Dezember 2025

18.12.25 06:04 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 18. Dezember 2025

^

Wer­bung

TERMINE UNTERNEHMEN

06:00 DEU: Bertrandt, Geschäftsbericht (10.00 Bilanz-Pk)

07:30 DEU: Douglas, Jahreszahlen

17:00 CHE: STMicroelectronics, Hauptversammlung

22:00 USA: FedEx, Q2-Zahlen

22:15 USA: Nike, Q2-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Birkenstock, Q4-Zahlen

GBR: Accenture, Q1-Zahlen

Wer­bung

TERMINE KONJUNKTUR

06:30 NLD: Arbeitslosenquote 11/25

08:00 CHE: Im- und Exporte 11/25

08:00 DEU: Baugenehmigungen 10/25

08:00 DEU: Umsatz im Gastgewerbe 10/25

08:45 FRA: Produzentenvertrauen 12/25

08:45 FRA: Geschäftsklima 12/25

09:30 SWE: Zentralbank, Zinsentscheid

10:00 POL: Industrieproduktion 11/25

Wer­bung

10:00 POL: Erzeugerpreise 11/25

10:00 NOR: Zentralbank, Zinsentscheid

11:00 EUR: Bauproduktion 10/25

13:30 GBR: BoE, Zinsentscheid

14:15 EUR: EZB, Zinsentscheid (14.45 Pk mit Notenbank-Präsidentin Christine Lagarde)

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: Verbraucherpreise 11/25

14:30 USA: Realeinkommen 11/25

14:30 USA: Philadelphia Fed Business Outlook 12/25

SONSTIGE TERMINE

08:45 DEU: Bundesgerichtshof entscheidet zu Schufa-Speicherfristen für erledigte Zahlungsstörungen

11:00 DEU: Pk Ifo Institut Dresden zu Wirtschaftsperspektiven und Konjunkturentwicklung in Ostdeutschland sowie Sachsen im Winter 2025

SONSTIGE TERMINE

BEL: EU-Gipfel, Brüssel

°

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi