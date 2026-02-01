TAGESVORSCHAU: Termine am 18. Februar 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 18. Februar

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: Straumann Holding, Jahreszahlen

07:00 LUX: SAF Holland, Q4-Umsatz

07:00 AUT: Wienerberger, Jahreszahlen

07:30 FRA: Orange, Jahreszahlen

08:00 CHE: Glencore, Jahreszahlen

08:00 GBR: BAE Systems, Jahreszahlen

13:00 USA: Analog Devices, Q1-Zahlen

17:45 FRA: Vinci, Q4-Umsatz

18:00 NLD: Euronext, Jahreszahlen

22:00 IRL: CRH International Building Materials Group, Jahreszahlen

22:00 USA: Booking Holdings, Q4-Zahlen

22:10 USA: Ebay, Q4-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

FRA: Carrefour, Capital Markets Day

USA: Edison International, Q4-Zahlen

USA: Moody's, Q4-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: Handelsbilanz 1/26

08:00 GBR: Verbraucherpreise 1/26

08:00 GBR: Erzeugerpreise 1/26

08:45 FRA: Verbraucherpreise 1/26 (endgültig)

14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter12/25 (vorläufig)

14:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 12/25

15:15 USA: Industrieproduktion 1/26

15:15 USA: Kapazitätsauslastung 1/26

20:00 USA: FOMC Sitzungsprotokolle 28.1.26

SONSTIGE TERMINE

DEU: Dritte Verhandlungsrunde in der laufenden Tarifauseinandersetzung bei der BVG, Berlin

HINWEIS

SGP / CHN / KOR: Feiertag, Börsen geschlossen

