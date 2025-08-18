DAX24.315 -0,2%ESt505.435 -0,3%Top 10 Crypto15,94 +0,2%Dow44.912 -0,1%Nas21.630 ±0,0%Bitcoin98.571 -1,1%Euro1,1658 ±-0,0%Öl66,16 -0,5%Gold3.335 +0,1%
TAGESVORSCHAU: Termine am 19. August 2025

19.08.25 06:04 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 19. August 2025

TERMINE UNTERNEHMEN

06:55 DEU: Stratec, Q2-Zahlen

07:00 NLD: DocMorris, Halbjahreszahlen (11.00 h Presse- und Analystenkonferenz)

08:00 DEU: Verve Group, Q2-Zahlen (detailliert)

08:00 IRL: Medtronic, Q1-Zahlen

10:00 DEU: Verve Group, Capital Markets Day

12:00 USA: Home Depot, Q2-Zahlen

14:00 DEU: Baywa, Halbjahreszahlen

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Auftragsbestand und -reichweite Verarbeitendes Gewerbe 6/25

10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 6/25

14:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 7/25 (vorläufig)

SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Digitale Pk Deutsche Umwelthilfe zu Dienstwagen-Check - Wie klimaschädlich sind die Dienstfahrzeuge der neuen Bundesregierung?

11:00 DEU: Hybrid-Pk Deutscher Bauernverband (DBV) zur Erntebilanz 2025, Berlin

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi