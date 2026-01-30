DAX24.539 +0,9%Est505.948 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,9600 -5,0%Nas23.462 -0,9%Bitcoin63.539 -2,1%Euro1,1862 +0,1%Öl66,22 -6,3%Gold4.673 -4,0%
TAGESVORSCHAU: Termine am 2. Februar 2026

02.02.26 06:04 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 2. Februar 2026

^

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: Julius Bär, Jahreszahlen

12:00 ITA: Intesa Sanpaolo, Jahreszahlen

13:00 USA: Walt Disney, Q1-Zahlen

22:05 USA: Palantir, Q4-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Gea Group, Pre-Close Call

NLD: NXP Semiconductors, Q4-Zahlen

USA: Tyson Foods, Q1-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

01:30 JPN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe (1/26) 2. Veröffentlichung)

06:30 NLD: Einzelhandelsumsatz 12/25

08:00 DEU: Einzelhandelsumsatz 12/25 und Jahr 2025

09:30 CHE: PMI Verarbeitendes Gewerbe 1/26 (2. Veröffentlichung)

09:45 ITA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 1/26

09:50 FRA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 1/26 (2. Veröffentlichung)

09:55 DEU: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 1/26 (2. Veröffentlichung)

10:00 EUR: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 1/26 (2. Veröffentlichung)

10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 1/26 (2. Veröffentlichung)

15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 1/26 (2. Veröffentlichung)

16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 1/26

SONSTIGE TERMINE

10:30 DEU: Jahres-Pk Handelsverband Deutschland e.V. (HDE) mit HDE-Präsident Alexander von Preen und HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth

DEU: Eröffnung Niedax Technologie Campus mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), Neustadt (Wied)

Die Niedax Group ist nach eigenen Angaben einer der weltweit führenden Hersteller für Kabelverlegesysteme.

+ 14.45 Eröffnungsfeier mit Gästen aus Wirtschaft, Gesellschaft und Politik mit Vortrag von Schnieder und Rede Merz

BEL: Informelles Treffen der Wettbewerbsminister der EU-Staaten - Auftakt-Abendessen, Brüssel

18:00 DEU: Jahresempfang Wirtschaft Industrie- und Handelskammer Rheinhessen u.a. mit dem ehemaligen EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker als Gast

Auch der Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz, Alexander Schweitzer (SPD), wird erwartet.

19:00 DEU: Neujahrsempfang Deutsche Börse, Frankfurt

Als Gastredner wird Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) erwartet.

DEU: Verdi ruft bundesweit zu Warnstreiks im Nahverkehr auf

°

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi