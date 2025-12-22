DAX24.284 ±-0,0%Est505.744 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,67 +0,9%Nas23.452 +0,6%Bitcoin75.892 +0,3%Euro1,1759 +0,4%Öl61,98 +2,4%Gold4.438 +2,3%
TAGESVORSCHAU: Termine am 23. Dezember 2025

22.12.25 17:34 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 23. Dezember 2025

^

TERMINE UNTERNEHMEN

TERMINE KONJUNKTUR

06:00 EUR: Acea, Kfz-Erstzulassungen 11/25

07:00 FIN: Arbeitslosenquote 11/25

07:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 11/25 (endgültig)

08:00 DEU: Bauhauptgewerbe 10/25

08:00 SWE: Erzeugerpreise 11/25

09:00 ESP: BIP Q3/25 (2. Veröffentlichung)

10:00 POL: Arbeitslosenquote 11/25

11:30 BEL: Verbraucherpreise 12/25

14:30 USA: BIP Q3/25 (2. Veröffentlichung)

14:30 USA: Privater Konsum Q3/25 (2. Veröffentlichung)

14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 10/25 (vorläufig)

15:15 USA: Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung 11/25

16:00 USA: Verbrauchervertrauen 12/25

SONSTIGE TERMINE

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi