DAX und Wall Street gehen stärker ins Wochenende -- Supreme Court stoppt Trump-Zölle -- NVIDIA wohl mit Milliardeninvestment in OpenAI -- Apple, Telekom, BioNTech, Moderna, Diginex, Bayer im Fokus
TAGESVORSCHAU: Termine am 23. Februar 2026

23.02.26 06:04 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 23. Februar

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Hella, Q4-Umsatz

08:00 GBR: Tate & Lyle, Q3-Umsatz

10:00 ITA: Enel, Capital Markets Day

22:30 USA: JPMorganChase, Company Update 2026

TERMINE KONJUNKTUR

08:30 CHE: Erzeugerpreise 1/26

10:00 DEU: ifo-Geschäftsklima 2/26

10:00 POL: Einzelhandelsumsatz 1/26

10:00 ITA: Verbraucherpreise 1/26 (endgültig)

15:00 BEL. Geschäftsklima 2/26

16:00 USA: Auftragseingang Industrie 12/25

16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 12/25 (endgültig)

16:30 USA: Dallas Fed Verarbeitende Industrie 2/26

SONSTIGE TERMINE

DEU: Fünfte Tarifverhandlungsrunde bei der Deutschen Bahn mit der Lokführergewerkschaft GDL, Berlin

DEU: Zweite Tarifrunde auf Bundesebene für die 585.000 Beschäftigten der Chemie- und Pharmaindustrie,Wiesbaden

BEL: Treffen der EU-Agrar- und Fischereiminister, Brüssel

BEL: Treffen des EU-Ministerrates für Allgemeine Angelegenheiten, Brüssel

HINWEIS

RUS/JPN/CHN: Feiertag, Börsen geschlossen

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi