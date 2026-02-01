DAX25.171 +0,7%Est506.172 +0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6700 +6,0%Nas23.106 +1,1%Bitcoin57.550 +5,8%Euro1,1805 +0,3%Öl70,72 -0,7%Gold5.208 +1,2%
TAGESVORSCHAU: Termine am 26. Februar 2026

25.02.26 17:34 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 26. Februar 2026

TERMINE UNTERNEHMEN

05:00 DEU: Adtran Networks, Jahreszahlen

06:55 DEU: Kion, Jahreszahlen (10.00 Bilanz-Pk)

07:00 DEU: Hamborner Reit, Jahreszahlen

07:00 DEU: Allianz, Jahreszahlen (11.00 Bilanz-Pk, 14.00 Analystencall)

07:00 DEU: Deutsche Telekom, Jahreszahlen (10.00 Bilanz-Pk)

07:00 BEL: UCB, Jahreszahlen

07:00 CHE: Sulzer, Jahreszahlen

07:00 CHE: Clariant, Jahreszahlen

07:00 FRA: Axa, Jahreszahlen

07:30 DEU: Befesa, Jahreszahlen

07:30 DEU: Scout24, Jahreszahlen (10.00 Bilanz-Pk, 15.00 Analystencall)

07:30 DEU: Munich Re, Jahreszahlen (9.00 Bilanz-Pk, 11.00 Analystencall)

07:30 DEU: Hensoldt AG, Jahreszahlen (10.00 Bilanz-Pk)

07:30 DEU: Aixtron, Jahreszahlen (15.00 Analystencall)

07:30 DEU: Baader Bank, Jahreszahlen

07:30 AUT: Erste Group Bank, Jahreszahlen

07:30 FRA: Bouygues, Jahreszahlen

07:30 FRA: Schneider Electric, Jahreszahlen

07:30 FRA: Veolia Environnement, Jahreszahlen

07:30 FRA: Vallourec, Jahreszahlen

07:45 FRA: Engie, Jahreszahlen

07:45 ITA: Eni, Jahreszahlen

08:00 DEU: Flatexdegiro, Q4-Umsatz

08:00 DEU: Puma, Jahreszahlen (09.30 Bilanz-Pk, 15.00 Analystencall)

08:00 DNK: Royal Unibrew, Jahreszahlen

08:00 GBR: Man Group, Jahreszahlen

08:00 GBR: London Stock Exchange (LSE), Jahreszahlen

08:00 GBR: Rolls-Royce, Jahreszahlen

08:00 NLD: Stellantis, Jahreszahlen

10:00 DEU: Freenet, Call zu den Jahreszahlen

10:00 DEU: Douglas, Hauptversammlung

10:00 DEU: Siemens Energy, Hauptversammlung

11:00 DEU: GLS Bank, Bilanz-Pk Online

12:00 ITA: Intesa Sanpaolo, Jahreszahlen

17:45 FRA: Saint-Gobain, Jahreszahlen

18:00 FRA: Valeo, Jahreszahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: SAP, Geschäftsbericht

BEL: Argenx, Jahreszahlen

IRL: Flutter Entertainment, Jahreszahlen

PRT: EDP, Jahreszahlen

USA: Intuit, Q2-Zahlen

USA: Adtran, Q4-Zahlen

USA: Dell, Q4-Zahlen

USA: Autodesk, Q4-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

02:00 KOR: Zentralbank, Zinsentscheid

06:00 JPN: CI-Index Frühindikatoren 12/25 (endgültig)

07:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 1/26 (endgültig)

07:00 FIN: Erzeugerpreise 1/26

10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 2/26

10:00 EUR: Geldmenge M3 1/26

10:00 ITA: Produzentenvertrauen 2/26

11:00 EUR: Wirtschafts- und Industrievertrauen 2/26

11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 2/26 (endgültig)

11:30 BEL: Verbraucherpreise 2/26

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: BIP Q4/25 (2. Veröffentlichung)

14:30 USA: Persönliche Einkommen und Ausgaben 1/26

SONSTIGE TERMINE

DEU: Bundestag mit der ersten Lesung mehrerer schwarz-roter Gesetzentwürfe, u.a. zur beschleunigten Genehmigung von Infrastruktur-Projekten, zum erweiterten Leistungsspektrum von Apotheken und zur Reform der privaten Altersvorsorge

09:30 DEU: HDE-Pressegespräch zur Tarifrunde im Einzelhandel, Berlin

10:00 DEU: Bundesverfassungsgericht verhandelt zu Heizungsgesetz

17:00 LUX: Europäischer Rechnungshof veröffentlicht Bericht zu Innovationen in der EU-Landwirtschaft

CYP: Informelles Treffen der Gesundheitsminister der EU-Staaten

BEL: Treffen des EU-Ministerrates für Allgemeine Angelegenheiten

QAT: Geneva International Motor Show (GIMS) (bis 2.3.26), Qatar

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi