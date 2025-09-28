DAX23.535 -0,6%ESt505.445 -0,4%Top 10 Crypto15,36 -1,7%Dow46.027 -0,2%Nas22.397 -0,5%Bitcoin95.102 -1,5%Euro1,1677 -0,5%Öl69,17 +0,1%Gold3.734 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 RENK RENK73 NVIDIA 918422 Tesla A1CX3T SAP 716460 Alibaba A117ME Siemens Energy ENER6Y Gerresheimer A0LD6E Novo Nordisk A3EU6F HENSOLDT HAG000 DroneShield A2DMAA Plug Power A1JA81 Volkswagen (VW) vz. 766403 Commerzbank CBK100 BYD A0M4W9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX beendet Handel in Rot -- EU-Kommission ermittelt gegen SAP -- Intel wirbt um Apple als Investor -- D-Wave, DroneShield, BYD, Plug Power, Novo Nordisk im Fokus
Top News
DroneShield-Aktie schwächelt: Gewinnmitnahmen nach Kursrally setzen ein DroneShield-Aktie schwächelt: Gewinnmitnahmen nach Kursrally setzen ein
BYD-Aktie erholt sich: Buffett-Verkauf und Chip-Ängste im Rückspiegel BYD-Aktie erholt sich: Buffett-Verkauf und Chip-Ängste im Rückspiegel
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Marketing-Anzeige: Sie legen an, wir legen nach! +++ 1% Bonus bis zu 1.000 € bei Solidvest sichern +++ Nur noch bis 30.09.

TAGESVORSCHAU: Termine am 26. September

25.09.25 17:34 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 26. September.

^

TERMINE UNTERNEHMEN

Wer­bung

DEU: Borussia Dortmund, Veröffentlichung Jahresfinanzbericht

TERMINE KONJUNKTUR

01:30 JPN: Verbraucherpreise Großraum Tokio 9/25

09:00 SPA: BIP Q2/25 (detailliert)

10:00 ITA: Produzenten- und Verbrauchervertrauen 9/25

14:30 USA: Private Einkommen 8/25

14:30 USA: Konsumausgaben 8/25

14:30 USA: PCE-Preisindex 8/25)

16:00 USA: University of Michigan Stimmungsindex 9/25 (2. Veröffentlichung)

Wer­bung

°

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi