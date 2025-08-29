TAGESVORSCHAU: Termine am 29. August 2025
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 29. August 2025
^
TERMINE KONJUNKTUR
01:00 KOR: Industrieproduktion 7/25
01:30 JPN: Arbeitslosenquote 7/25
01:30 JPN: Verbraucherpreise Tokio 8/25
01:50 JPN: Industrieproduktion 7/25 (vorläufig)
01:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 7/25
07:00 JPN: Wohnungsbaubeginne 7/25
07:00 EST: BIP Q2/25
07:00 FIN: BIP Q2/25
08:00 DEU: Außenhandelspreise 7/25
08:00 DEU: Nominallohn-/Reallohnindex Q2/25
08:00 DEU: Einzelhandelsumsatz 7/25
08:00 NOR: Arbeitslosenquote 8/25
08:00 SWE: BIP Q2/25
08:00 SWE: Einzelhandelsumsatz 7/25
08:00 DNK: Arbeitslosenquote 7/25
08:45 FRA: Verbraucherpreise 8/25 (vorläufig)
08:45 FRA: BIP Q2/25 (2. Veröffentlichung)
09:00 CHE: KOF Frühindikator 8/25
09:00 CZE: BIP Q2/25 (vorläufig)
09:00 ESP: Verbraucherpreise 8/25 (vorläufig)
09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 7/25
09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 8/25
10:00 POL: Verbraucherpreise 8/25 (vorläufig)
10:00 DEU: Verbraucherpreise Hessen, Bayern, Brandenburg, Sachsen, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen 8/25
10:00 ITA: BIP Q2/25 (1. Veröffentlichung)
10:30 SVN: Verbraucherpreise 8/25
11:00 BEL: BIP Q2/25 (2. Veröffentlichung)
11:00 ITA: Verbraucherpreise 8/25 (vorläufig)
12:00 PRT: Verbraucherpreise 8/25 (vorläufig)
14:00 DEU: Verbraucherpreise 8/25 (vorläufig)
14:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 7/25
14:30 USA: Realeinkommen 7/25
14:30 USA: Lagerbestände Großhandel 7/25 (vorläufig)
15:45 USA: MNI PMI Chicago 8/25
16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 8/25 (endgültig)
BGR: Zentralbank, Zinsentscheid
DEU: Ifo-Institut veröffentlicht Geschäftsklima Ostdeutschland
SONSTIGE TERMINE
DEU: Caravan Salon - Messe für Caravaning, Camping und Outdoor-Tourismus, Düsseldorf
°
Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi