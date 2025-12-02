TAGESVORSCHAU: Termine am 3. Dezember 2025
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 3. Dezember 2025
TERMINE UNTERNEHMEN
07:30 ESP: Inditex, 9Monatszahlen
07:30 DEU: Hugo Boss, Strategie-Update (8.30 Pk, 10.00 Analystenkonferenz)
10:00 DEU: KWS Saat, Hauptversammlung
12:00 DEU: Tui, Präsentation Sommerprogramm 2026, Berlin
14:00 CHE: Glencore, Capital Markets Day
22:00 DEU: Deutsche Börse, Überprüfung der Indexzusammensetzung
22:05 USA: Salesforce, Q3-Zahlen
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
USA: Snowflake, Q3-Zahlen
USA: Macy's, Q3-Zahlen
DEU: Kraftfahrt-Bundesamt veröffentlicht Statistiken zu Auto-Neuzulassungen 11/25
TERMINE KONJUNKTUR
POL: Zentralbank, Zinsentscheid
01:30 JPN: S&P Global PMI Dienste 11/25 (2. Veröffentlichung)
02:45 CHN: RatingDog PMI Dienste 11/25
08:30 CHE: Verbraucherpreise 11/25
09:15 ESP: HCOB PMI Dienste 11/25
09:45 ITA: HCOB PMI Dienste 11/25
09:50 FRA: HCOB PMI Dienste 11/25 (2. Veröffentlichung)
09:55 DEU: HCOB PMI Dienste 11/25 (2. Veröffentlichung)
10:00 EUR: HCOB PMI Dienste 11/25 (2. Veröffentlichung)
10:30 GBR: S&P Global PMI Dienste 11/25 (2. Veröffentlichung)
11:00 EUR: Erzeugerpreise 10/25
14:14 USA: ADP Beschäftigung 11/25
14:30 USA: Im- und Exportpreise 9/25
15:15 USA: Industrieproduktion/ Kapazitätsauslastung 09/25
15:45 USA: S&P Global Dienste 11/25 (2. Veröffentlichung)
16:00 USA: ISM Services 11/25
16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)
SONSTIGE TERMINE
09:00 DEU: Kapitalmarktkonferenz Energie und Infrastruktur von KfW und Deutscher Bank unter Schirmherrschaft des Bundeswirtschaftsministeriums, Frankfurt
Mit Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU), dem KfW-Vorstandsvorsitzendem Stefan Wintels, und Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing.
09:30 DEU: Betriebsversammlung von Volkswagen mit Ministerpräsident Olaf Lies
10:00 DEU: Online-Pk Bitkom zu «Wo steht die deutsche Wirtschaft beim Datenschutz?»
10:00 DEU: Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft - Online-Pressegespräch zur Elementarschadenversicherung
11:00 DEU: Online-Pk Industrieverband Körperpflege- und Waschmittel (IKW): «Der Markt für Schönheits- und Haushaltspflegemittel im Jahr 2025», Frankfurt/M.
11:00 DEU: Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschland (VÖB) Kapitalmarktprognose
11:00 DEU: VDIK-Pk zum Pkw- und Nutzfahrzeugmarkt 2025 mit Prognose für das kommende Jahr
BEL: Möglicherweise finale Verhandlungen zu neuen EU-Gentechnikregeln
FRA: Frankreichs Präsident Macron beginnt China-Besuch
BEL: Nato-Außenministertreffen, Brüssel
+ 15.30 Pk Generalsekretär Mark Rutte
