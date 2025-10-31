DAX23.958 -0,7%Est505.662 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,79 -1,3%Nas23.667 +0,4%Bitcoin94.638 +1,2%Euro1,1527 -0,4%Öl65,06 +0,5%Gold3.986 -1,3%
TAGESVORSCHAU: Termine am 3. November 2025

31.10.25 17:34 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 3. November 2025

^

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 NLD: PostNL, Q3-Zahlen

07:00 IRL: Ryanair, Q2-Zahlen

10:00 DEU: VDMA veröffentlicht Auftragseingang 9/25 und Q3/25

12:00 DEU: Biontech, Q3-Zahlen

22:00 USA: Adtran, Q3-Zahlen

22:15 USA: Eastman Chemical, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

DEU: ifo-Geschäftsklima Ostdeutschland

02:45 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/25

06:30 NLD: Einzelhandelsumsatz 9/25

08:30 CHE: Verbraucherpreise 10/25

09:15 ESP: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/25

09:30 CHE: PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/25

09:45 ITA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/25

09:50 FRA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/25 (2. Veröffentlichung)

09:55 DEU: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/25 (2. Veröffentlichung)

10:00 EUR: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/25 (2. Veröffentlichung)

10:30 GBR: S&P PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/25 (2. Veröffentlichung)

15:45 USA: S&P PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/25 (2. Veröffentlichung)

16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 10/25

16:00 USA: Bauinvestitionen 9/25

SONSTIGE TERMINE

08:00 DEU: Kongress Deutsche Energie-Agentur (dena) zur Energiewende «Sicher vorangehen»

+ Eröffnungskeynote von Bundesumweltminister Carsten Schneider

13:30 DEU: Bankendialog zu «Mit Nachhaltigkeit zu stärkerer Wirtschaft» u.a. mit dem Hauptgeschäftsführer Bankenverband, Heiner Herkenhoff

Themen: Welche Chancen eröffnet die Transformation? Welche politischen Rahmenbedingungen braucht es für zukunftsfähige Märkte? Und wie können Banken Mittelstand und kleinere Unternehmen gezielt beim Wandel unterstützen?

HINWEIS

JPN / RUS: Feiertag, Börsen geschlossen

°

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi