TAGESVORSCHAU: Termine am 5. November 2025

04.11.25 17:34 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 5. November 2025

^

TERMINE UNTERNEHMEN

06:30 JPN: Toyota, Q2-Zahlen

07:00 CHE: Barry Callebaut, Jahreszahlen

07:00 DEU: Siemens Healthineers, Jahreszahlen (8.00 Uhr Analystenkonferenz, 10.00 Uhr Bilanz-Pk)

07:00 DEU: Fresenius, Q3-Zahlen (10.00 Uhr Pk)

07:00 DEU: Vonovia Q3-Zahlen (7.30 Uhr Pressekonferenz, 14.00 h Analystenkonferenz)

07:00 DEU: Kontron, Q3-Zahlen (detailliert) (9.00 Uhr Analystenkonferenz)

07:00 DEU: Evotec, Q3-Zahlen (14.00 Uhr Analystenkonferenz)

07:00 DEU: Klöckner & Co, Q3-Zahlen (10.00 h Pressekonferenz)

07:25 ITA: Telecom Italia, Q3-Zahlen

07:30 DEU: BMW, Q3-Zahlen (8.30 Uhr Pressekonferenz)

07:30 DEU: Auto1 Group, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Koenig & Bauer, Q3-Zahlen

07:30 DNK: Novo Nordisk, Q3-Zahlen

07:30 FRA: Bouygues, Q3-Zahlen

07:45 NLD: Ahold Delhaize, Q3-Zahlen

08:00 AUT: Verbund, Q3-Zahlen

08:00 DNK: Vestas, Q3-Zahlen

08:00 GBR: Marks & Spencer, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: ARM Holding, Q2-Zahlen

08:00 NLD: Wolters Kluwer, Q3-Umsatz

10:00 DEU: KfW-Bankengruppe, Q3-Zahlen

10:00 NLD: Qiagen, Pressekonferenz zu Q3-Zahlen (15.30 Uhr Analystencall)

13:00 USA: McDonald's, Q3-Zahlen

18:00 DEU: Freenet, Q3-Zahlen

18:00 ITA: Enel, Q3-Zahlen

18:00 ITA: Leonardo, Q3-Zahlen

22:00 USA: Qualcomm, Q4-Zahlen

22:15 USA: Allstate, Q3-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DNK: Vestas Wind, Q3-Zahlen

USA: Bank of America, Investor Day

USA: Fortinet, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

POL: Zentralbank, Zinsentscheid

02:45 CHN: PMI Dienste 10/25

08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 9/25

08:00 DEU: Umsatz im Dienstleistungsbereich 8/25

08:45 FRA: Industrieproduktion 9/25

09:00 CZS: Verbraucherpreise 10/25 (vorläufig)

09:15 ESP: HCOB PMI Dienste 10/25

09:30 SWE: Zentralbank, Zinsentscheid

09:45 ITA: HCOB PMI Dienste 10/25

09:50 FRA: HCOB PMI Dienste 10/25 (2. Veröffentlichung)

09:55 DEU: HCOB PMI Dienste 10/25 (2. Veröffentlichung)

10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 9/25

10:00 EUR: HCOB PMI Dienste 10/25 (2. Veröffentlichung)

10:30 GBR: S&P PMI Dienste 10/25 (2. Veröffentlichung)

11:00 EUR: Erzeugerpreise 9/25

14:15 USA: ADP Beschäftigungsänderung 10/25

15:45 USA: S&P PMI Dienste 10/25 (2. Veröffentlichung)

16:00 USA: ISM Index Dienste 10/25

16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: BGH verhandelt über Klausel in Jahres-Reiseversicherung, nach der Pandemie-Schäden nicht versichert sind, Karlsruhe

09:00 DEU: Eon Wärmekonferenz 2025 zu «Impulse für die Wärmewende - Finanzierung & Dekarbonisierung in der Praxis»

10:00 BEL: EU-Kommission stellt Verkehrspaket vor

10:30 DEU: HDE-Weihnachtspressekonferenz

12:00 DEU: Vor der Weltklimakonferenz COP30: Pk Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) und Entwicklungsministerin Reem Alabali Radovan (SPD)

Thema «Deutschlands und Europas Beitrag zur Weltklimakonferenz in Brasilien»

+ 1730 Debatte im Bundestag zu Weltklimakonferenz

14:00 DEU: Deutscher Baugewerbetag des Zentralverband Deutsches Baugewerbe unter dem Leitmotiv «Neustart Bau: Wo stehen wir?» u.a. mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und Bundesbauministerin Verena Hubertz (SPD), Berlin

14:00 DEU: Oberlandesgericht Stuttgart verhandelt Klagen nach Facebook-Datenleck

°

