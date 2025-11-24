Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: NYSE International 100 Aktie Taiwan Semiconductor Manufacturing tendiert am Abend fester

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Taiwan Semiconductor Manufacturing gehört am Montagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Taiwan Semiconductor Manufacturing zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 3,1 Prozent auf 283,60 USD.

Um 20:08 Uhr stieg die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 3,1 Prozent auf 283,60 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie bei 284,46 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 273,79 USD. Zuletzt wurden via New York 1.194.247 Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (311,03 USD) erklomm das Papier am 17.10.2025. Derzeit notiert die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie damit 8,82 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 134,26 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie 52,66 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,24 USD. Im Vorjahr erhielten Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktionäre 2,13 USD je Wertpapier.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Taiwan Semiconductor Manufacturing am 16.10.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,91 USD. Im Vorjahresviertel hatte Taiwan Semiconductor Manufacturing 1,94 USD je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz wurden 33,07 Mrd. USD gegenüber 23,50 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 15.01.2026 terminiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Taiwan Semiconductor Manufacturing einen Gewinn von 10,33 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

