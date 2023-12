Take Two Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Take Two gewinnt am Vormittag

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Take Two gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die Take Two-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 144,58 EUR zu.

Um 09:14 Uhr sprang die Take Two-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 144,58 EUR zu. In der Spitze legte die Take Two-Aktie bis auf 144,58 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 143,98 EUR. Bisher wurden heute 917 Take Two-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 148,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.12.2023 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,71 Prozent hinzugewinnen. Am 20.12.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 91,74 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 36,55 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 08.11.2023 hat Take Two in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,22 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,30 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 1.444,90 USD in den Büchern – ein Minus von 3,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Take Two 1.504,90 USD erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 05.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,17 USD je Take Two-Aktie belaufen.

