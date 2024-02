Lloyds- und Santander-Aktien unter Druck: Iran-Firma umging Sanktionen wohl mit Konten von Lloyds und Santander

EURO STOXX 50-Titel Santander-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Santander von vor 3 Jahren eingebracht

Heute im Fokus

Yandex trennt sich von Russlandgeschäft. Samsung-Erbe wird von Vorwurf der Aktienmanipulation freigesprochen. KI-Pionier Hochreiter will OpenAI übertrumpfen. Iran-Firma umging Sanktionen wohl mit Konten von Lloyds und Santander. Cannabis-Legalisierung könnte in Deutschland im April in Kraft treten. Vodafone macht weniger Umsatz. UniCredit will mehr an Aktionäre ausschütten.