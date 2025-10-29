Tata Investment: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Tata Investment hat am 27.10.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,93 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,44 INR erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,22 Prozent auf 1,54 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,43 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.net
