DAX24.279 -0,1%Est505.704 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,01 -5,9%Nas23.827 +0,8%Bitcoin97.228 +0,3%Euro1,1632 -0,2%Öl64,33 -0,2%Gold3.963 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Beyond Meat A2N7XQ PayPal A14R7U Amazon 906866 Tesla A1CX3T DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Nordex A0D655 Infineon 623100 Lufthansa 823212 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Novo Nordisk A3EU6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt etwas leichter -- Wall Street letztlich grün -- Nordex erhöht Gewinnprognose -- Deutsche Börse, Corning, PayPal, DroneShield, AMD, Telekom, NVIDIA, Symrise, Siltronic, HSBC, TKMS im Fokus
Top News
Ausblick: Boeing präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel Ausblick: Boeing präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Ausblick: AIXTRON SE präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel Ausblick: AIXTRON SE präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Mit 5 Sternen von Morningstar und Capital ausgezeichnet: Dieser Fonds schlägt den Weltaktienmarkt mit kollektiver Intelligenz. Jetzt mehr erfahren!

Tata Investment: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

29.10.25 06:35 Uhr

Tata Investment hat am 27.10.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,93 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,44 INR erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,22 Prozent auf 1,54 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,43 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Tata Investment Corporation Ltd Registered Shs

Keine Nachrichten im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten, die älter als ein Jahr sind, im Archiv

Wer­bung