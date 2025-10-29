DAX24.255 -0,1%Est505.718 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,41 +2,7%Nas23.827 +0,8%Bitcoin97.209 +0,3%Euro1,1626 -0,2%Öl64,23 -0,4%Gold4.019 +2,0%
Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax hängt fest - Musik spielt andernorts

29.10.25 09:22 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.254,9 PKT -23,7 PKT -0,10%
FRANKFURT (dpa-AFX) - Auch am Tag der Fed-Zinsentscheidung und vor wichtigen Quartalszahlen aus dem US-Technologiesektor bewegen sich die Indizes am deutschen Aktienmarkt im frühen Handel nur wenig von der Stelle. Sie knüpfen damit an ihren zähen Wochenauftakt an. Die Musik spielt zurzeit in New York, wo das KI-Fieber für immer neue Kursrekorde sorgt, auch wenn den US-Börsen am Vortag zum Handelsende hin die Luft etwas ausgegangen war.

Wenige Minuten nach der Eröffnung am Mittwoch pendelte der Dax mit 24.282 Punkten um seinen Vortagesschluss. Der MDAX für die mittelgroßen Börsenkonzerne notierte kaum verändert bei 30.230 Punkten und auch im Leitindex der Euroregion, dem EuroStoxx 50, tat sich noch nicht viel./ajx/stk

Bildquellen: KenDrysdale / Shutterstock.com

