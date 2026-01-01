DAX24.607 -1,4%Est505.858 -1,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,05 -3,6%Nas23.515 -0,1%Bitcoin77.634 -2,4%Euro1,1727 +0,7%Öl64,33 +0,2%Gold4.743 +1,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 SAP 716460 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 adidas A1EWWW Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Volkswagen (VW) vz. 766403 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Zollkonflikt: DAX sackt ab -- Henkel führt Gespräche über möglichen Erwerb von Stahl Holdings -- DroneShield, Rüstungsaktien, Ryanair, BYD, Hypoport, LVMH, NVIDIA im Fokus
Top News
Ausblick: Johnson Johnson stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor Ausblick: Johnson Johnson stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Tesla-Aktie im Fokus: Diese Versprechungen von CEO Elon Musk sind 2025 nicht eingetreten Tesla-Aktie im Fokus: Diese Versprechungen von CEO Elon Musk sind 2025 nicht eingetreten
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Bitcoin korrigiert - könnte jetzt ein interessanter Moment zum Investieren sein?

Tausende Bauern protestieren vor EU-Parlament gegen Mercosur-Deal

20.01.26 14:54 Uhr

STRASSBURG (dpa-AFX) - Mehrere Tausend europäische Landwirte haben in Straßburg gegen das EU-Freihandelsabkommen mit Staaten des südamerikanischen Mercosur-Verbunds protestiert. Sie versammelten sich hauptsächlich vor dem Gebäude des Europäischen Parlaments, wo in dieser Woche eine Plenarsitzung stattfindet. Laut der örtlichen Präfektur waren am Mittag um die 5.000 Demonstrierende in der Stadt. Zudem wurden Hunderte Traktoren erwartet. Neben französischen Landwirten nahmen auch Landwirte aus anderen europäischen Ländern, darunter Deutschland, an der Demonstration teil.

Wer­bung

Die Abgeordneten entscheiden am Mittwoch, ob sie ein Gutachten des Europäischen Gerichtshofs einholen wollen zu der Frage, ob das Mercosur-Abkommen mit EU-Recht vereinbar ist. Dies könnte den Ratifizierungsprozess aufhalten.

Das Freihandelsabkommen war am Wochenende in Paraguay unterzeichnet worden. Es muss noch vom Europäischen Parlament gebilligt werden. Mit ihrem Protest wollen die Landwirte den Druck auf die Entscheidungsträgerinnen und -träger aufrechterhalten. Sie fürchten unverhältnismäßige Konkurrenz durch günstige Importe aus Südamerika.

Die Protestierenden zündeten Nebelkerzen und hielten Plakate mit Aufforderungen an EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen wie "Von der Leyen go home" hoch. Aufgrund der Versammlung war der Verkehr in Straßburg stark beeinträchtigt und mehrere Straßen blockiert.

Wer­bung

Mercosur (Gemeinsamer Markt des Südens) ist ein südamerikanischer Staatenbund, zu dem Brasilien, Argentinien, Uruguay und Paraguay gehören. Bolivien ist seit 2024 formell Mitglied, befindet sich jedoch noch im Prozess der Umsetzung der Mercosur-Normen und ist nicht Vertragspartei des Abkommens mit der EU/vni/DP/tih